»Po več kot 70 letih boja, da bi živela svoje življenje po svojih pogojih, bo Cher končno razkrila svojo resnično zgodbo z intimnimi podrobnostmi v dvodelnih spominih,« je založnik zapisal v izjavi. Ocenil je, da bo knjiga Cher: The Memoir z njej lastno poštenostjo in humorjem razkrila, kako ji je uspelo brez načrta in le malo samozavesti postati super zvezdnica, ki je svet »ni mogel prezreti več kot pol stoletja«.

Prvi del bo zajemal njeno zgodnje obdobje, ko je kot otrok z disleksijo živela v kaotičnem gospodinjstvu, ter njeno poroko s Sonnyjem Bonom. Razmerje s pevcem in igralcem je bilo »zelo zapleteno«, zaradi njega sta postala svetovno znana, a sta se sčasoma tudi razšla.

Par, poznan kot pevski duo Sonny & Cher, se je poročil leta 1964 in skupaj vodil oddaji Sonny & Cher Comedy Hour in The Sonny & Cher Show. Cher je nato leta 1974 vložila zahtevo za ločitev. Z Bonom je imela enega otroka, še en otrok pa se ji je rodil z drugim možem, pokojnim Greggom Allmanom iz rock skupine Allman Brothers Band.

Cher je na Instagramu razkrila tudi naslovnico,, na kateri je črno-bela fotografija njenega obraza. Danes 78-letna pevka je svojo težko pričakovano knjigo prvič omenila leta 2017. Lani je za Hollywood Reporter povedala, da je skoraj končana, poroča britanski Guardian.

Sama pravi, da je bil proces pisanja dolg in zahteven. Ob tem se je pošalila, da se ji zdi njeno življenje »daljše od kateregakoli drugega človeškega bitja«. »Počutim se, kot da bi zaradi tega morala biti v Guinnessovi knjigi rekordov. In še vedno grem naprej!«