»Strateški interes EU bi moral biti poznati in razumeti alternative, ki nedvomno obstajajo. Lahko se strinjamo, da Orban ni vzor evropske demokracije, ki bi ponujal tovrstno razpravo Evropski uniji. A ne razumem, da ob splošnem obsojanju njegove pobude nihče noče videti tudi njene morebitne dobronamernosti in koristi. Ne razumem, kako bi lahko njegovi dosedanji štirje pogovori koristili (ruskemu predsedniku Vladimirju) Putinu in tako močno narušili enotnost EU, da je madžarsko predsedovanje EU kaznovano z bojkotom,« je dejal Kučan na dogodku v Lehnu na Pohorju.

Po njegovem mnenju bi morda moral s podobno pobudo kot Orban začeti že kdo prej, morda celo s pooblastilom Evropske unije. »Zakaj ne tudi Slovenija, ko bi bilo to razumno in razumljeno kot prispevek k enotni politiki Evrope,« je dodal.

Se pa Kučan zaveda, da lahko s takšnimi stališči tvega enake obsodbe, kot jih je sedaj deležen Orban. »A ostajam zvest svojemu stališču, ki ga verjetno poznate, da se je v času črno-bele vojne propagande vredno upreti vojni psihozi. V izbiri med vojno in mirom bom praviloma na strani miru,« je poudaril.

Orbanova »mirovna misija«, v okviru katere je v začetku meseca obiskal Kijev in Moskvo, je naletela na številne kritike drugih držav članic, pa tudi visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Med drugim je Orbanova turneja zaznamoval nedavno zasedanje zunanjih ministrov, na katerem so govorili o nadaljnji podpori Ukrajini pri njenem soočanju z rusko agresijo. Po zasedanju je Borrell sporočil, da bo avgustovsko neformalno zasedanje zunanjih ministrov članic EU potekalo v Bruslju in ne v Budimpešti.