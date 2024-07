Slovenski rokometaši so v prvem polčasu prikazali zelo dobro predstavo. Njihova obramba je bila na visoki ravni, prejela je le osem golov, tudi igra v napadu si zasluži visoko oceno. Špance, ki so jih na marčevskih kvalifikacijah v Granollersu za nastop na letošnjih olimpijskih igrah v francoski prestolnici visoko premagali z 32:22, v prvi polovici tekme niso imeli le pod nadzorom, temveč so jih zasenčili v vseh prvinah igre.

V 16. minuti so si po golu Aleksa Vlaha prvič na dvoboju priigrali dva gola prednosti (6:4), a so jih Španci - tudi zavoljo dvominutne izključitve Domna Kodrina - dokaj hitro ujeli in izenačili na 6:6.

Po Zormanovi minuti odmora v 24. minuti so najboljšo predstavo prikazala v končnici prvega polčasa. Tri minute kasneje so Slovenci ukradli žogo tekmecem in po golu Blaža Janca s slovenske polovice igrišča znova povedli za dva gola (10:8).

Minuto pred koncem prvega polčasa je Dean Bombač, ki je bil natančen po vseh petih izvajanjih sedemmetrovk, poskrbel za prvo vodstvo na dvoboju s tremi goli (11:8), kar je bil tudi končni izid po prvi polovici tekme.

V začetku drugega polčasa sta izbrani vrsti naredili številne napake, manj jih je bilo vendarle na strani Špancev, ki so se v 34. minuti približali na gol zaostanka (10:11). Po zmedenem uvodu so slovenski rokometaši znova strnili svoje vrste ter v 38. minuti po golu Blaža Blagotinška vnovič povedli za tri gole (14:11), v nadaljevanju pa zapravili tudi vodstvo za +4.

Španci so v 41. minuti - po dvominutni izključitvi Bombača - in delnem izidu 3:0 tekmo postavili v začetno izhodišče (14:14).

Zormanovi izbranci v prelomnih trenutkih dvoboja niso bili kos tekmecem s Pirenejskega polotoka. Vratar Gonzalo Perez de Vargas je zaustavil številne strele (skupno kar 15, opomba STA) slovenskih rokometašev, ki so močno padli tudi v obrambi. Vse njihove slabosti so Španci izkoristili in jim v 46. minuti ušli na tri zadetke (16:19).

Po minuti odmora se Slovenci prebudili in po golu Kodrina v 52. minuti znižali na 19:20. V končnici so bile škarje in platno v rokah Špancev, ki so s pravočasno doseženimi goli držali prednost dveh do treh golov in Slovencem prizadejali prvi poraz na letošnjem olimpijskem turnirju.

V slovenski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dean Bombač s petimi goli. Tilen Kodrin je prispeval štiri, Kristjan Horžen pa tri zadetke.

Slovenija bo točke za četrtfinale lovila na naslednjih štirih tekmah proti Hrvaški, Švedski Japonski in Nemčiji. Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 7. in 11. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Danska, Norveška, Madžarska, Egipt in Argentina.