Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so policiste o dogodku obvestili malo pred polnočjo. V dogodku je bil lažje telesno poškodovan tudi 48-letni osumljenec, ki so mu nudili zdravniško pomoč ter nato odvzeli prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. V postopku so zavarovali tudi domnevno sredstvo storitve.

Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, ter nadaljujejo intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Osumljenec v preteklosti ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.