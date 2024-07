Trump je Vancea izbral za podpredsedniškega kandidata prvi dan republikanske konvencije v Milwaukeeju le dva dni potem, ko je bil nanj izveden poskus atentata. Analitiki televizije MSNBC menijo, da je bil tisti trenutek tako prepričan v zmago na novembrskih volitvah, da je le iskal nekoga, ki deli njegovo ideologijo in mu bo poslušen, ne pa nekoga, ki bi mu lahko zagotovil dodatne glasove.

»Vance navdušuje volivce, vendar le tiste volivce, ki jih že navdušuje Trump. K mizi ne prinaša nobenih novih volivcev,« je za medij The Hill izrazil eden od nezadovoljnih republikanskih kongresnikov, ki niso želeli biti imenovani. Tradicionalni republikanci med drugim nasprotujejo Vanceu, ker ne podpira pomoči za Ukrajino, ne privlači zmernih volivcev ali volivk in ne širi volilne baze. Noben od njih sicer ni želel to javno povedati, poroča The Hill.

Še posebej zaskrbljeni so sedaj, ko je predsednik Joe Biden odstopil od tekme za ponovno izvolitev in predal štafeto Kamali Harris, kar je vlilo veliko nove energije v demokratsko stranko.

Najpomembnejše za podpredsedniškega kandidata v ZDA je bilo sicer običajno, da kandidatu za predsednika ne dela škode. Vance pa je po poročanju medijev zadnje dni večkrat razburil volivce, predvsem s starejšimi izjavami, ki jih sedaj nekateri obujajo iz spominov. Med drugim z izjavo, da bi morali državljani brez otrok plačevati višje davke, kar sicer že plačujejo, ker ne dobivajo olajšave za otroka. »Moramo nagrajevati dobre stvari in kaznovati slabe in posameznike brez otrok bi morali bolj obdavčiti,« je dejal leta 2021.

Istega leta je podpredsednico Harris napadel, ker nima bioloških otrok ampak le dve posvojeni hčerki. »Državo nam vodijo demokrati, ki so kup dam z mačkami brez otrok, razočarane nad življenjem in izbirami, ki so jih sprejele in željo, da smo razočarani tudi drugi,« je izjavil za televizijo Fox News.

Prav tako leta je 2021 izjavil, da bi morali starši dobiti dodaten glas na volitvah v imenu svojih mladoletnih otrok.

Vance je v petek za radijsko oddajo Megyn Kelly dejal, da so bile njegove izjave sarkastične, mediji pa jih potvarjajo. Zatrdil je, da ne kritizira ljudi brez otrok ampak demokratsko stranko, ki je proti družinam in proti otrokom.