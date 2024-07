»Soočamo se s težavo v zadnji minuti. Gaber si je danes poškodoval mišico, tako da bomo videli, kako bo jutri. To bo morala povedati zdravniška služba. Drugače pa bi morali biti pripravljeni,« je v izjavi za slovenske medije dejal nekdanji slovenski organizator igre. Na spletni strani Rokometne zveze Slovenije (RZS) je nato sledila potrditev, da je Gaber za tekmo izgubljen.

To bo prisililo slovenskega selektorja v taktične spremembe. »Ob zgolj enemu pivotu se nam kar nekaj stvari poruši, tako da moramo malo razmisliti, kako to rešiti. Vse to se dogaja iznenada, kar je dodatni izziv, ampak zdaj nimamo kaj.«

Gabrove zdravstvene težave bodo v slovenski reprezentanci skušali rešiti s terapijami in mu tako omogočiti, da se ekipi na igrišču priključi na kakšni izmed naslednjih tekem, so dodali pri RZS.

Prav tako je Zorman za tekmo s Španijo ostal brez desnega zunanjega Nejca Cehteta, ki si je poškodoval nogo v času priprav. Kot so zapisali pri RZS, ima tudi on možnost, da se vrne na katerih od prihodnjih tekem, Zorman pa je za zdaj v moštvo poklical rezervi Kristjana Horžena in Nika Henigmana.

Prva tekmica Slovenije, ki bo nastopila v skupini A, bo Španija. Ekipi sta se na olimpijske igre prebili iz istega kvalifikacijskega turnirja, ki so ga Španci marca gostili v Granollersu. Na takratnem srečanju med reprezentancama je Španija premagala Slovenijo z 32:22.

Tokrat bo Španija igrala v nekoliki spremenjeni postavi, doma sta ostala veterana Sergio Garcia in Joan Canellas in sta ju zamenjala mlajša igralca. Ampak to po Zormanovem mnenju ne spremeni veliko za Slovenijo.

»Oni menjajo vijak z vijakom. Imajo postavljen sistem, tako da bo to Španija kot Španija. Po svoje nič novega, ampak stabilna, še zmeraj nevarna, še zmeraj favoritinja za odličja,« je ocenil.

»Mi bomo poskusili odigrati čim boljšo tekmo. Analizirali smo tisto srečanje v Granollersu, bilo je veliko naših napak, vprašanje je bila naša koncentracija. Imeli so tudi izjemno razpoloženega vratarja in to nas je pokopalo,« se je spomnil srečanja iz sredine marca Zorman.

Dodal je, da je takratni izid vendarle nekoliko varljiv. »Do 15. ali 16. minute smo bili povsem enakovredni, če ne celo boljši, potem pa se je rotacija v naslednjih minutah izgubila. Ni bilo pravega pretoka žoge, imeli smo tehnične napake, nismo izkoristili odprtih priložnosti,« je dejal in dodal: "Tista tekma nam tako ne vliva nobenega strahu, kvečjemu upanje na tokratno večjo zbranost."