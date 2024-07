Sindikat delavcev Darsa je junija v nasprotju z drugima dvema reprezentativnima sindikatoma – Sindikatom delavcev avtocest Darsa in Sindikatom železniškega transporta Slovenije SE Dars – zavrnil plačni predlog uprave. Prvotni predlog, ki so ga naslovili na upravo, je namreč predvideval 22-odstotno zvišanje plač, uprava pa je pristala na zvišanje osnovnih plač za en plačni razred, torej za štiri do pet odstotkov.

V naslednjih treh mesecih bi sicer okrepila še maso za delovno uspešnost s 13 na 16 odstotkov skupne mase plač ter pristopila k aktivnostim za pripravo nove sistemizacije delovnih mest in k oblikovanju nove lestvice za usklajevanje plač z inflacijo. »Predlagani dogovor je nesprejemljiv, saj predvideva skromno zvišanje plač za zaposlene z nižjimi plačami, medtem ko bistveno bolj koristi tistim z že visokimi plačami. Dve tretjini zaposlenih na Darsu prejema plače do 25. plačilnega razreda, tako kot velika večina članov Sindikata delavcev Darsa,« je poudaril predsednik sindikata Damir Lišić.