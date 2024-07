Pri porabi gospodinjstev je vse pomembnejši dejavnik samooskrba s sončno energijo. Odjem distribucijskih podjetij iz prenosnega omrežja za potrebe pokrivanja potreb na distribucijskem omrežju je bil nižji za 5,3 odstotka, skupaj je bila poraba z odjemom iz prenosnega omrežja nižja za 4,9 odstotka, je razvidno iz analize, ki jo je na podlagi uradnih zabeleženih podatkov pripravil generalni direktor sistemskega operaterja elektroenergetskega sistema Aleksander Mervar.

Veliki porabniki (proizvajalec izdelkov iz aluminija Talum, železarne, cementarna v Anhovem, Emerys Ruše), ki so neposredno priključeni na prenosno omrežje, so porabili za 0,6 odstotka manj električne energije. Odjemalci, priključeni na distribucijsko omrežje, so po drugi strani porabili za 3,6 odstotka manj elektrike kot v enakem obdobju lani. Ob tem je po Mervarjevih navedbah zanimiv podatek, da je bilo za potrebe polnjenja električnih vozil porabljenih 45 odstotkov več električne energije kot v enakem obdobju 2023.