Obveznica ima kupon v višini 3,65 odstotka, datum zapadlosti je torej 25. november. Take izdaje in eksperimenti s tokeniziranim centralnobančnim denarjem predstavljajo pomemben korak v smeri večje preglednosti in učinkovitosti finančnih trgov s širšo uporabo tovrstne tehnologije, so navedli na ministrstvu. Čeprav je na finančnih trgih glede na vrednost izdaj oziroma trgovanja razširjenost te tehnologije trenutno majhna, v državnem zakladništvu pričakujejo, da se bo pomen tehnologije razpršenih evidenc v naslednjih letih znatno povečal.

»Izdaja digitalne obveznice dokazuje pripravljenost Slovenije na področju najsodobnejše finančne tehnologije in jo uvršča v skupino najnaprednejših ter inovativnih držav na globalnem finančnem področju,« so prepričani na ministrstvu za finance.V državnem zakladništvu pričakujejo, da bo pilotna izdaja pritegnila pozornost tehnološko naprednejših mednarodnih vlagateljev in mlajše generacije ter privabila potencialne nove vire kapitala.