Olimpijske igre v solzah žalosti

Vso mladost me je begalo protislovje. Ob vsakih olimpijskih igrah so vsi poudarjali, da je pomembno sodelovati in ne zmagati, v isti mah pa smo šteli le zmage. Sam sem kot otrok res verjel, da se tam na igrah vsi dobivajo le zato, da podprejo tega duha sodelovanja, duha miru, duha optimizma in duha druženja. Jok, tam se ljudje v bistvu vojskujejo. Borijo za svoje države. Šteli smo medalje, se trkali po prsih, posebej po osamosvojitvi, za vsak bron, srebro in zlato. Naenkrat smo se zalotili le še v tem, da smo primerjali prejšnje igre s pravkar začetimi ali končanimi, se tresli ob vsaki priložnosti za osvojitev medalje, sprejemali stave in tekmovali v optimističnih napovedih.