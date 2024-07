Triaža na gradbeni inšpekciji

Na ljubljanski upravni enoti so nam v četrtek potrdili, da za gostinski prostor na Tržaški cesti 54, v katerem je pred dobrim mesecem vrata odprl ponudnik hitre prehrane KFC, še niso izdali uporabnega dovoljenja. Povedali so, da so vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja prejeli zadnji teden junija. To pomeni, da KFC ta čas posluje v prostoru, ki nima vseh zakonsko predpisanih dovoljenj.