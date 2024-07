Kljub več opozorilom podjetje še deluje

Prebivalci kočevskega naselja Trata so že lani opozorili na težave s hrupom, ki so se pojavile ob zagonu proizvodnje v bližnjem podjetju Marumi Group. Meritve so pokazale prekomerne vrednosti hrupa, zato je pristojni inšpektorat družbi naložil sprejetje ustreznih ukrepov.