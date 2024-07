Novi prostori, ki obsegajo skoraj 2000 kvadratnih metrov, omogočajo delovanje dveh med seboj dopolnjujočih se programov, kar bo zagotovilo boljše pogoje za delo strokovnjakov ter celostno obravnavo otrok in mladostnikov. V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) lahko otroci, mladostniki in njihovi starši dobijo strokovno podporo in pomoč pri reševanju stisk ter ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja. V domžalskem centru deluje tim 30 strokovnjakov, kar je še enkrat več kot prej. »To je ključno za učinkovito reševanje in obvladovanje kompleksnih izzivov, povezanih z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov,« je povedala direktorica ZD Domžale Renata Rajapakse. »V našem timu sodelujejo različni strokovnjaki, kot so pedopsihiater, klinični psihologi, psihologi, specialni pedagogi, socialni delavci, delovni terapevti, medicinske sestre in logopedi. To nam omogoča celostno skrb za otroka in družino,« pa je pojasnil vodja CDZOM Matija Klasinc.

Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo otrok (RACZO) v ZD Domžale je bila ena prvih v Sloveniji. V RACZO delujejo podobni strokovnjaki kot v CDZOM, s posebnim poudarkom na specialnih fizioterapevtih in delovnih terapevtih, ki jih je skupno 10. Ti strokovnjaki izvajajo specialno razvojno fizioterapijo​ in delovno terapijo, za kar potrebujejo ustrezno velike in opremljene prostore. V sedanji stavbi zdravstvenega doma takšnih prostorov ni, zato je bilo treba prostor za nemoteno delovanje poiskati drugje. Priložnost se je pokazala na novi lokaciji v naselju Podrečje, kjer je bila omogočena združitev obeh služb. »Delovanje obeh centrov na isti lokaciji ponuja izjemno priložnost za izboljšanje povezovanja in kontinuirano spremljanje otrok od rojstva do odrasle dobe,« je poudarila Renata Rajapakse.