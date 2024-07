To na žalost ni res, saj nihče na avtobusu ni pomagal. Avtobus je odpeljal, ko so izstopili štirje Maročani in ona, moja vpijoča vnukinja. Na Kongresnem trgu je klicala na pomoč in policijo, iz sredine trga sta pritekla dva močna fanta in dva od Maročanov zadržala (druga dva sta zbežala) do prihoda policije ter potem vnukinjo še pospremila do Glasbene akademije, kjer študira. Zelo lepo sta se tudi odzvala, ko ju je hotela počastiti, pa sta rekla, da se jima mudi in naj ju naslednjič raje povabi na njen koncert. Vnukinja je pohvalila tudi gospo policistko. Denarnico z dokumenti ji je uspelo dobiti nazaj.

Torej, pišem zato, ker se ob belem dnevu, ne na avtobusu in ne na zelo obljudenem kraju ljudje niso odzvali, razen teh dveh fantov, firbcev je bilo pa menda precej. Pa tudi v opomin vsem, da naj dokumente nosijo v ločenem žepku v torbici ali nahrbtniku, ne v denarnici!

Tudi jaz se zahvaljujem tema dvema fantoma, želim, da nas je več takih, ki bomo odreagirali na klic na pomoč, ne pa se samo obrnili stran in potem firbcali, kaj se dogaja.

Jerneja M., Dolenjska