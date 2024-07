Nastop Nadala negotov

Teniški turnir bi moral biti eden izmed vrhuncev iger v Parizu, a se organizatorji že pred začetkom spoprijemajo z velikimi težavami in odpovedmi zvezdnikov. Med zadnjimi, katerih nastop na igriščih Rolanda Garrosa je tako pod vprašajem, je eden največjih zvezdnikov tega športa, Španec Rafael Nadal (na fotografiji). Njegov trener Carlos Moya je dejal, da si je 14-kratni zmagovalec odprtega prvenstva Francije v četrtek na treningu poškodoval stegensko mišico. Čeprav je Nadal, ki si je olimpijski nastop izbral za enega izmed vrhuncev kariere, včeraj znova treniral, Moya njegovega nastopa na turnirju še ni mogel potrditi. Legendarni Španec se bo v prvem krogu pomeril z Madžarom Martonom Fucsovicsem, v drugem krogu pa ga čaka poslastica z Novakom Đokovićem, če bo tudi ta uspešen v prvem krogu turnirja. Nadal ima željo nastopiti tudi v dvojicah, moči pa bo združil s Carlosom Alcarazom.

Odpovedala tudi Ribakina

Potem ko sta v moški konkurenci zaradi poškodb svoj nastop na teniškem turnirju že odpovedala prvi igralec sveta Jannik Sinner in Danec Holger Rune, Britanec Andy Murray pa je dejal, da bo nastopil le v konkurenci dvojic, je tudi ženski del turnirja doživel prvo zvezdniško odpoved. Zaradi neznanega razloga se je nastopu odpovedala četrta igralka sveta Jelena Ribakina iz Kazahstana.

Suspendirana še kanadska selektorica

Potem ko sta morala po incidentu zaradi vohunjenja z brezpilotnim letalnikom v Parizu dva člana strokovnega štaba kanadske ženske nogometne reprezentance predčasno zapustiti olimpijske igre, si je suspenz prislužila še selektorica olimpijskih prvakinj Bev Priestman. Kanadsko reprezentanco bo s klopi do konca olimpijskih iger v Franciji vodila dosedanja pomočnica selektorice Andy Spence.

Spoštovanja vreden rekord Gruzijke

Gruzijska strelka Nino Salukvadze bo v Parizu dosegla prav poseben rekord. Petinpetdesetletnica bo v francoski prestolnici postala prva športnica, ki bo nastopila na desetih igrah pod petimi krogi. S tem dosežkom bo izenačila rekord kanadskega jahača Iana Millarja, ki je svoj deseti nastop zaznamoval v Londonu 2012. Salukvadzejeva ima v svoji zbirki tri kolajne. Bronasto je osvojila v Pekingu 2008 za Gruzijo, zlato in srebrno pa v Seulu 1988, ko je še branila barve Sovjetske zveze.

Sena je dovolj čista

Velik izziv organizatorjev iger je čistost reke Sene, kjer bodo potekala tekmovanja v triatlonu in daljinskem plavanju. Za njeno čiščenje so porabili skoraj poldrugi milijon dolarjev, zadnji testi pa so pokazali, da je reka dovolj čista za izvedbo tekmovanj. Ob morebitnem poslabšanju kakovosti vode bodo dogodke zamaknili, v najslabšem primeru pa prestavili na prizorišče Vaires-sur-Marne vzhodno od prestolnice.