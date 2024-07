Pajićeva je v podcastu povedala, da je srečala Epsteina, ko je bila stara komaj 16 ali 17 let, čeprav takrat še ni vedela, kdo je, kot meni sama, pa sta jo pred morebitno slabo izkušnjo rešila intuicija in notranji glas.

Kot je pojasnila, je med iskanjem manekenske agencije, ki bi jo zastopala, spoznala fotografa, ki ji je dejal, da pozna človeka, ki išče modele za priznano blagovno znamko spodnjega perila Victoria's Secret, ona pa mu je verjela. »Nisem vedela, da bom šla k Epsteinu. Rekli so mi, da grem na casting,« je začela in nadaljevala, da je pristala v Epsteinovi vili. »Sedela sem mu nasproti. Jeffrey pripravi teren, išče tvojo šibko točko in Srbija je takšno okolje, kjer ni veliko denarja. Rekel mi je, da imam slabe lase in da mi bo dal 200 evrov, da si kupim šampon za lase, in podobne zgodbe,« se je spominjala v podcastu. Kot je dodala, ji je še dejal, da nikomur ne sme govoriti o srečanju, ter jo spraševal o družini. »Ves čas, ko sem bila z njim v tisti sobi, sem imela občutek, da nekaj ni v redu, a nisem vedela, kaj,« je še povedala in razkrila, kako se je vse skupaj končalo. »Po pogovoru sem odšla s fotografom, potem pa so mi rekli, naj na naslednji sestanek prinesem potni list. Nisem šla, vedno sem poslušala notranji glas,« je dejala in dodala, da je po tem srečanju jokala in klicala starše, čeprav se ni nič zgodilo.