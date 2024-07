V glasbi je več kot le glasba​

MonoNeon je človek posebne vrste. Neprilagodljiv, introvertiran genij, ki je zelo hitro spoznal, da naučene tehnike igranja vodijo v ustvarjalni vakuum, se sam izključil iz glasbenega kolidža Berklee ter vpliv poiskal v dadaizmu in nadrealistični umetnosti. V svoji karieri je namreč hotel veliko več kot postati še eden izmed glasbenikov, zato je »histerično« raziskoval, svoja glasbena raziskovanja snemal in nalagal na kanal youtube. Nikoli pa ni pričakoval, da si jih bo ogledal nihče drug kot Prince, ki ga je povabil na ure improviziranega muziciranja v svoje domovanje Paisley Park. »Odločno me je potisnil naprej, kar sem v svoji negotovosti v tistem obdobju najbolj potreboval,« pravi danes Dywane Eric Thomas Jr., ki je navdušil s svojim virtuoznim slogom in s tem ustaljene tehnike igranja basa postavil na glavo. Od leta 2020 je tudi lastnik nagrade grammy zaradi prispevka k albumu King's disease raperja Nasa.