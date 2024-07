Restavracija Milka Kranjska Gora

Restavracija Milka z enim najlepših razgledov v Sloveniji deluje v sklopu istoimenskega butičnega hotela. Gre za moderen, tipično slovenski projekt, ki razvija izrazito avtorsko kuhinjo in menije, pa naj gre za večerje ali kosila z razgledom na Špikovo skupino in jezero Jasna. Ne večerje ne kosila niso ravno vključeni v ceno polpenziona, a šalo na stran: degustacijski meni z osmimi ne prevelikimi krožniki v restavraciji, ki se baha z dvema Michelinovima zvezdicama, stane osebo konkretnih 260 evrov. Kaj pa sobe s pogledom na šopek slovenskih očakov? Na dan oziroma noč od 1. do 2. avgusta so imeli, ko smo tole pisali, na voljo samo še veliko suito, za katero so dvema osebama računali omembe vrednih 1500 evrov. Drugače pa, če prav razumemo ponudbe, je mogoče dobiti manjšo sobo kasneje septembra že za 700 evrov na dan. Naj se vrnemo v restavracijo: na voljo imajo tudi najboljša in kakopak najdražja vina sodobnega sveta, poudarek je na naravnih in oranžnih napitkih, imajo pa za tiste, ki si želijo situacijo še polepšati, lepo serijo domačih žganih pijač.

Sophia Portorož

Morda je razkošna restavracija v najboljšem oziroma najvišje rangiranem velikem slovenskem hotelu res ustvarjena za tuje goste, ki predvsem poleti povsem zavzamejo Kempinski Palace, a so cene v restavraciji Sophia vseeno celo nižje kot v butični konkurenci po Sloveniji. Degustacija petih razmeroma bogatih jedi v istrskem slogu stane 90 evrov, pri morskem meniju je v glavni vlogi brancin, pri mesnem pa goveji file. Brez kompliciranja, bi lahko rekli. Imajo izvrstno, tudi kar razmeroma drago vinsko karto. Sobe so 1. avgusta po 417 evrov za dve osebi.

Calypso Nova Gorica

Novogoriška igralniška restavracija, ki domuje v nekoč zelo prestižnem hotelu Perla, ponuja predvsem vrhunske sestavine in jih po sezonskih pravilih umešča na razkošne krožnike. Najboljše ribe, raki, školjke, uležani kosi mesa … Razkošna kuhinja, pri kateri brez težav pogrešate avtorske intervencije. Tudi vinska ponudba je vsaj solidna, imajo vsa najboljša primorska vina, šampanjce pa tudi bordojce in toskance. Jedli boste za kakšnih 80 evrov na osebo, soba v velikem igralniškem hotelu pa stane 1. avgusta 165 evrov za dve osebi.

Jaz Ljubljana

V ljubljanskem Knafljevem prehodu je zrasel As boutique hotel, v katerem domuje kar nekaj lokalov. Tudi Jaz, kjer je v glavni vlogi pomembna kuharica Ana Roš, ki sicer poveljuje Hiši Franko v Kobaridu. Jaz je bolj bistro kot restavracija. V njem boste večerjali za kakšnih 100 evrov na osebo in kosili za okoli 60 evrov. V glavni vlogi je kreativna kuhinja, ki predvsem prilagaja klasične jedi sodobnemu okusu. Zraven je solidna, ne predraga vinska karta, ki blesti predvsem z vini na kozarec. Prvega avgusta je soba za dve osebi 306 evrov.

Topli val Kobarid

V Kobaridu je, tudi zaradi slave Hiše Franko, nastalo nekaj solidnih gostiln. Najbolj nas je navdušila natančno urejena ribja restavracija, ki deluje v okviru hotela Hvala. Mlada ekipa ponuja tako morske jedi (ostrige, morske sadeže, karpače, školjke in večje ribe) kot postrvi, za mesojede poskrbijo predvsem z divjačino in kakšnim biftekom. Imajo eno najboljših vinskih kart v Sloveniji, vključno z mnogimi peninami in šampanjci. Pripravite kakšnih 50 ali 60 evrov na osebo. Hotelske sobe so 1. avgusta 130 evrov za dve osebi.

Kendov dvorec Idrija

Prestižno združenje hotelov in restavracij Relais & Chateaux ima v Sloveniji v svojih vrstah dva hotela in dve restavraciji. V Spodnji Idriji je Kendov dvorec, ki gotovo velja za eno najcenejših destinacij združenja, kar lahko ponazorimo s cenami: v hotelu bosta dve osebi spali 1. avgusta za 226 evrov. In jasno, v tem času morate v dvorcu tudi večerjati. Lokalno obarvane jedi (žlikrofi, habance, postrvi, divjačina) kuhajo iz sestavin, ki jih prispevajo predvsem okoliški pridelovalci. Meni petih jedi stane 76 evrov, lahko je ribji ali mesni.

Marina Izola

Hotel Marina v Izoli s pogledom na naše morje ima svojo restavracijo, ki jo celo bolj častijo kot same sobe. Osebje je namreč prepričano, da so največji mojstri sledljive kuhinje v naših krajih. Dobesedno za vsako ribo vedo, kdo jo je ujel. Za kvintet morskih jedi pripravite 54 evrov, po drugi strani je meso, goveja taljata, 29 evrov. Imajo tudi zanimivo vinsko karto istrskih, primorskih in kar prestižnih tujih vin. Kaj pa sobe? Za dve noči (samo za eno ni mogoče rezervirati), od 31. julija do 2. avgusta, boste plačali 811 evrov.

Grad Otočec Otočec

Združenje hotelov in restavracij Relais & Chateaux ima v svojih vrstah tudi razkošen hotel v gradu Otočec, ki se pohvali z zanimivo, kar preveč podcenjeno restavracijo, ki poleti deluje na grajskem dvorišču. Bolj kreativna kuhinja, kot smo je navajeni pri sosednjih gostilnah, se kaže v šestih jedeh (krožnik vitaminov in domači sok, jastog in kapesanta, jelen s porom, poletna goveja juha, jagenjček in maline), ki vas stanejo 78 evrov. Vinska spremljava je 44 evrov. V gradu imajo izvrstno vinsko karto in razkošne sobe, ki stanejo 1. avgusta najmanj 395 evrov.

B Restaurant Ljubljana

Tudi najvišji hotel v Ljubljani, Intercontinetal, ima svojo restavracijo. Na vrhu, nad Ljubljano je jedilnica, kjer strežejo enostavno in učinkovito hrano. Če so ob odprtju razmišljali o Michelinovih zvezdicah, zdaj gradijo na bogatih sestavinah in mediteranski, nekaj malega pa tudi na lokalni kuhinji. Nasitna večerja štirih jedi, če pazite, ne bo šla prek 100 evrov na osebo (jastog s testeninami je 39 evrov, biftek 32 evrov). Za sobo v hotelu, ki ima pet zvezdic, bo treba 1. avgusta za dve osebi odšteti okoli 220 evrov.

The Restaurant Ljubljana

Hotel in restavracija z rahlo neposrečenim imenom The Hotel​ in The Restaurant sta v kratkem času postala simbol modernega turizma v Stari Ljubljani. A tudi v disciplini »disneyland turizma« mora biti nekdo najboljši. V The Restaurant kuhajo moderno in okusno mediteransko kuhinjo (juhe so sedem, testenine 20, glavne jedi okoli 30 evrov), hkrati pa v slikoviti peči radi pripravljajo vrhunske, a nebeško drage kose mednarodne eksotične govedine. Če ne boste pretiravali z njo, boste jedli pod 100 evri. Prvega avgusta stane soba za dva v hotelu 234 evrov.