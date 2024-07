Okolje in pravičnost v središču

Drugi krog francoskih parlamentarnih volitev je pokazal, da je kratkoročno politična mobilizacija »proti« lahko uspešna in preseže pričakovanja. Slovenske izkušnje to potrjujejo. Včasih takšna mobilizacija ni uspešna, kot vidimo na Madžarskem. Če zmagovalci na volitvah ne uresničijo svojih obljub, nam izkušnje iz Francije, Nemčije, ZDA in mnogih drugih okolij kažejo, da se populistične, na identitetni politiki in nacionalizmu temelječe (politične) sile, proti katerim so mobilizirali volilce, dolgoročno krepijo.