Poletne skice

Starejše ženske v gozdu. Na ovinku. Pri drugi klopi od lesenega mostu. V senci. Pogosto jih srečujem. Poznamo se. Skoraj nikoli ni ena sama, vedno hodijo v parih. Danes jih je več. Več parov. Kot po nekem skrivnem dogovoru ali božjem načrtu so se istočasno znašle na tem kraju. Pri drugi klopi od lesenega mostu. V senci. Na kraju z razgledom na velik travnik, ki se prej ni videl, ker so na njegovem robu rasla drevesa in ga zakrivala, a so jih spomladi posekali. Včasih se pogovarjam z njimi. Ko si izmenjujemo običajne vljudnosti, čvrste priveze, ki nas držijo v resničnosti, in blago srečo, da skupaj obstajamo v nekem trenutku, na nekem kraju, občudujejo našo psico. Pravijo ji – lepotica.