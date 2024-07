Čigava vojna?

Misel Freda Charlesa Ikleja, da se »vsaka vojna mora končati« (to je tudi naslov njegove knjige, Columbia University Press, 2005), je popularna iztočnica prosvetljenih novodobnih mirovnikov. Vendar Iklejeva misel vsebuje tudi drugi del, da se mora končati tudi vsak mir. Vojna in mir sta dve stanji človeške družbe, kot nam v literarnem biseru Vojna in mir pripoveduje Lev Tolstoj.