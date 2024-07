Odprto pismo uredništvu

Spoštovano uredništvo, v sredo, 24. julija, sem na Vašem cenjenem portalu prebral tekst z naslovom Eno najlepših mestec v Evropi leži na čarobnem dalmatinskem otoku, o turistom manj znanem naselju Pučišća na otoku Braču. Tekst podrobno opisuje naravne in kulturne lepote, bogato zgodovino in kamnoseško tradicijo Pučišć, pa tudi skrivne kraje, zalive in plaže v okolici: »Širša okolica Pučišć je polna večjih in manjših zalivov. Eden izmed njih je Lovrečina, ena redkih peščenih plaž na otoku Braču, pa tudi zaliv Konopjikova. Na vzhodu je mestece Povlja, kjer izstopajo zalivi Travna, Smokvica, Tičja luka, Tatinja in Luke.«