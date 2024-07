Gond, ki poleg svojih staršev, žene in sedmih otrok preživlja tudi družini svojega mlajšega brata in sestre, opravlja različna priložnostna dela, s katerimi dnevno zasluži približno 4 dolarje. Zato občasno skupaj z bratom iščeta zlato v plitkih rudnikih. Ti so v državni lasti, zato morata državi za kopanje na 64 kvadratnih metrih plačati 9,5 dolarjev najemnine.

V sredo je v enem izkopal diamant. »Kamen se je svetil tako veličastno, da sem takoj vedel, kaj sem našel,« je povedal za CNN. Z bratom sta skakala od navdušenja, za tem pa sta s kolesom odhitela nazaj k družini in ji sporočila veselo novico. Skupaj z mamo sta se kasneje odpravila do lokalnega cenilca.

»Gre za 19.22 karatni beli diamant,« je povedal uradni cenilec Anupam Singh, vrednost diamanta pa ocenil na približno 95.000 dolarjev. A od tega bo moral vladi v zameno za dovoljenje izkopavanja plačati 11,5-odstotni davek. Singh je dodal, da je Panna znan po svojih bogatih zalogah diamantov. »Leta 1961 je nekdo našel 54.55-karatni diamant, leta 2018 pa 42-karatnega«.