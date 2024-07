Odpikane

Ker volitve v evropski parlament že leta potekajo konec spomladi, je vsak peti julij zapored mesec panevropskih kadrovskih preračunavanj in kupčkanj – od konstituiranja novega sklica evropskega parlamenta pa tja do sredine jeseni, ko na novo sestavijo evropsko komisijo, traja proces, v katerem se države članice, vseevropske in nacionalne politične elite borijo za svoje parcele vpliva v EU, njenih organih in, bodimo pošteni, tudi za zelo dobro plačane evropske funkcije ter z njimi zvezane ugodnosti.