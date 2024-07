Ko ji je bilo deset let, so nacisti teden dni po kristalni noči odpeljali njenega očeta, njena babica in mama pa sta se zatem odločili, da jo v okviru transporta otrok, ki ga je organizirala švicarska aktivistka Goldschmidt, pošljeta v Švico. Ruth je otroška leta preživljala v sirotišnici v Heidnu skupaj s približno 300 judovskimi otroki, ki so ob koncu vojne večinoma ostali sirote.

Holokavsta ni preživel niti nihče iz Ruthine družine: oče je umrl v Auschwitzu, mame nikoli niso našli. Pri 17 letih je emigrirala v Palestino, pri 22 je s svojim prvim možem odšla v Pariz, kjer je študirala psihologijo, šest let kasneje se je preselila v New York, kjer je dokončala študij sociologije. Leta 1970 je doktorirala in se zatem izobraževala kot spolna terapevtka. Leta 1980 se je prvič pojavila v medijih, v 15-minutni radijski oddaji z naslovom Sexually Speaking, v kateri je ljudem svetovala, kaj vse je mogoče narediti za boljši seks.

Tisoči so želeli njen nasvet in dr. Ruth je postala institucija. Vabili so jo na televizijo, nastopala je v več kot 450 televizijskih oddajah, o spolnosti je napisala več kot 30 knjig, predavala je na univerzah Harvard, Princeton in Yale. Bila je vneta zagovornica pravice do splava, spodbujala je k varni spolnosti z uporabo kondoma in pare učila, naj se odprto pogovarjajo o tem, kakšen spolni odnos je zanje najbolj prijeten.