Strpnost je ključna vsebina in načelo vseh programov in projektov društva, ki pokrivajo različna področja; vzgoja in izobraževanje, človekove pravice, socialno varstvo, manjši del pa pokriva tudi področje športa.

»V Deklaraciji o načelih strpnosti je lepo zapisano, da je to aktiven, dvosmeren odnos. Eden najbolj učinkovitih načinov za preprečevanje nestrpnosti je izobraževanje, kar pa zahteva poglabljanje in razumevanje koncepta. Strpni odnosi niso samoumevni, potrebno jih je graditi. Strpnost ni prirojena lastnost, ampak je priučena.« Ljudje, kot razmišlja predsednica društva, velikokrat težko vidimo in priznamo lastno nestrpnost. »Vendar je pri tem zelo pomembna ravno samorefleksija, da sem pripravljena videti svoj odnos in prevzeti odgovornost zanj. Če imaš nasproti sogovornika, ki se ravno tako trudi v to smer, potem lahko odnos zelo napreduje, posledično pa tudi družba kot celota.«

Pred nekaj leti so z društvom sodelovali pri kampanji »Stop obrekovanju,« ki je bila usmerjenja v naslavljanje družbenih predsodkov. »Kaj je obrekovanje? Širjenje laži ali izmišljotin z namenom, da škodujemo drugemu.« Pascale Emily se zaveda škodljivosti obrekovanja in to vedno, ko je potrebno, jasno izpostavi. »Ljudje vedo, da obrekovanja ne podpiram, in se tega v moji družbi tudi držijo. Ko zaznam predsodke, jih naslovim. To je glavno, kar lahko naredimo, druga polovica pa je na nasprotni strani. Kako bo to sprejela, kako ravnala.« Maša odgovornost pa je, še dodaja predsednica, da ohranjamo spoštljiv odnos tudi do človeka, ki ima predsodke.

Človekova pravica do modrine

Pascale Emily Pečnik, doktorica znanosti s področja humanistike in družboslovja in magistrica politične teorije in psihosocialnega svetovanja, je svoje izkušnje s področja človekovih in otrokovih pravic nabirala doma in po svetu. Leta 2018 je bila mladinska delegatka Sveta Evrope in mladinska ambasadorka informiranja Slovenije, leta 2019 pa mladinska delegatka Svetovnega Foruma za demokracijo. Človekova pravica do modrine je bila njena inovativna ideja, ki je bila predstavljena v Evropskem mladinskem laboratoriju idej v Berlinu leta 2018. »V članku sem se osredotočila na to, da so določene dobrine na tem svetu nekaterim samoumevne, drugim pa izjemno težko dostopne. »S pravico do modrine sem ponazorila morje in čist zrak, ki bi morali biti pravici vsakega otroka. Modrina sveta namreč daje in združuje dva najpomembnejša segmenta, ki človeku omogočata ne zgolj preživetje, temveč tudi življenje.« Ravno zdaj, ob smrti velike humanitarke Anite Ogulin, je premišljevala o tem konceptu, saj je Zveza prijateljev mladine s programom letovanja za otroke iz materialno ogroženih družin to idejo na enega izmed možnih načinov uresničevala v praksi.

Z Vilo Ekseno proti predsodkom

Pascale Emily je delo v nevladnem sektorju dragoceno predvsem zato, ker »imaš ravno tu veliko možnosti vplivanja na družbeni izid posameznika, na civilno družbo in hkrati odločevalce«. »Neposredno delo z ljudmi je meni zares pomembno. Pomagaš ljudem in skozi programe in projekte ustvarjaš družbene spremembe.«

Neposredno delo z ljudmi, še posebej otroki, pa je tudi tisto, kar se Pascale Emily najbolj dotakne. »Najbolj mi orosi oči, ko nek otrok, ki je v stiski, doživi olajšanje. Da se izrazi, da je slišan, da ima vodjo, učitelja, ki mu je odnos z otroki na prvem mestu, za kar si v društvu resnično prizadevamo in imamo izjemne rezultate.« V društvu izvajajo projekte, namenjene uresničevanju otrokovih pravic v praksi, kar je bila njena želja od nekdaj. Prostovoljni projekt »Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo,« ki ga izvajajo v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena, je eden tistih projektov, s katerim bodo v prihajajočem šolskem letu že deseto leto zapored počeli prav to. V preteklem letu je v njem sodelovalo več kot 45.800 otrok iz več kot 200 osnovnih in srednjih šol.

Predsednica je zelo vesela tudi vplivov projekta »Strpnost je kul«, s katerim usposabljajo pedagoške in socialno-varstvene delavce za soočanje z nestrpnostjo med otroki. Šole so v okviru projekta izvajale tudi edukativno dramsko igro o strpnosti. »Zelo me je ganilo, ko so pred kratkim iz podružnične osnovne šole Cven sporočili, da so dejansko ogromni napredki v odnosih med otroci zaradi izvajanja tega projekta.«

Društvo je usmerjeno tudi k delu s socialno ogroženimi družinami, v Nazarjih in Šentjurju imajo Dnevni center za otroke in mladostnike. »Strokovne delavke v društvu pa nudijo tudi psihosocialno podporo za starše oziroma odrasle, ki se soočajo z različnimi stiskami.«

Pri širjenju načel strpnosti med otroci si v društvu pomagajo tudi s pravljičnim likom svetlolaso Vilo Ekseno. Letos so v okviru projekta »Strpnost je kul« s sodelavci pripravili video-učno vsebino, ki bo skupaj s priročnik uradno izšla 10. decembra, ob mednarodnem dnevu človekovih pravic. »Deklica Rosa je tujka, sošolci jo opravljajo, izločajo in zasmehujejo. Hudo ji je, joče, govori o svojih občutkih osamljenosti, manjvrednosti.« Situacijo v razredu na koncu razreši vila, ki se pojavi in pojasni otrokom, kakšne so posledice njihovega početja. V stvarnosti pa žal vse preveč otrok zaman čaka na rešitev s strani čarobne vile, »in to je trenutek, kjer imamo odrasli moč, da postanemo Vila Eksena in otrokom omogočimo življenje v bolj strpni in spoštljivi družbi«.

Društvo za strpne odnose Eksena

Luna J. Šribar

Pripis pri fotografiji: Na fotografiji so z leve proti desni sodelavke Društva Eksena: Katja Kandolf, Ajda Bezenšek in Pascale Emily Pečnik.