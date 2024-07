Potem je hudo zbolel njen sin in zdravnik ji je povedal, da se je zastrupil s svincem. Ugotovila je, da še zdaleč ni bil edini, od 3000 prebivalcev vasi Owino Uhuru v bližini tovarne – med njimi je tudi 800 otrok, ki so bili zaradi nezadostnih zaščitnih ukrepov izpostavljeni strupenemu svincu – so številni zboleli in umrli. Phyllis Omido je hotela opozoriti vlado, kako ogromno zdravstveno in okoljsko tveganje predstavlja tovarna, v kateri je delala, a je povsod naletela na gluha ušesa.

Zatem je zbrala vse medicinske dokaze in zdravstvene dokumente prizadetih, ustanovila organizacijo, s katero se je začela boriti za njihove pravice, in odšla pred sodišče. To jim je sicer prisodilo 12 milijonov dolarjev odškodnin, toda Omidojeva pravi, da je celo pravnomočno razsodbo težko uveljaviti, tako se še vedno bori, da bi oboleli in svojci preminulih prišli do tega denarja. Kljub temu si lahko pripiše velik uspeh, saj je kar 17 takšnih tovarn v državi moralo zapreti svoja vrata.