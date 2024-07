Potem ko so pariški inštitut za judo (Institut du judo) pred triindvajsetimi leti slovesno odprli ob navzočnosti takratnega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca, blišč tega pomembnega francoskega športnega objekta do danes ni zbledel. Preimenovan v Dojo De Paris še vedno velja za zbirališče in »tovarno« najboljših judoistov na svetu. Športnikom z vsega sveta ponuja osem borilnih površin, ogromno tribuno, ki lahko sprejme 2000 ljudi, sodobno opremljene garderobe, prostore za fizioterapijo, kuhinjo in celo studio, v katerem novinarji navijačem sproti poročajo o treningih in uspehih francoskih judoistov.

Prav tam, kjer se trikrat tedensko na skupnih treningih zbira po sto najboljših francoskih judoistov, pa je v dneh pariških olimpijskih iger tudi osrednja navijaška cona za privržence juda, ki v Franciji velja za enega najpriljubljenejših športov. Včeraj so med našim obiskom delavci pospešeno urejali še zadnje podrobnosti pred današnjim začetkom judoističnih olimpijskih borb, že danes pa bo tam še bolj hrupno in veselo. Navijači v Dojo De Paris bodo svoje idole spremljali prek ogromnega zaslona, se zraven veselili v družbi povabljenih uglednih japonskih judoističnih imen in ob slastnih francoskih dobrotah slavili uspehe francoskih borcev.

Pričakovanja stroke in navijačev so velika: potem ko so francoski judoisti na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu osvojili osem kolajn, jih tokrat francoska judoistična zveza s predsednikom Stéphanom Nomisom na čelu pričakuje deset.

Poudarek na igri in veselju

Kje se pravzaprav skriva neverjeten uspeh francoskih judoistov, ki sicer izhajajo iz judoističnih šol, znanih po vsem svetu? Predstavnica Dojo De Paris Alevtina Ziacas pravi, da v trdih treningih in odličnih možnostih zanje: »V Franciji imamo namreč kar 5000 klubov za trening juda, v njih se trenutno kali 550.000 judoistov z licenco. Nad športom, ki je odličen za krepitev osnovne motorike in ob učenju judoističnih tehnik temelji na razvoju psihofizičnih sposobnosti športnika, se številni otroci navdušijo že v vrtcu ali šoli. Že tam se namreč učenci seznanijo s prvinami juda, ki ugodno vplivajo tako na njihov telesni razvoj kot na učne sposobnosti.«

Sogovornica je poudarila tudi pomen odličnih vadbenih razmer, ki športnikom omogočajo brezhibne treninge. Ponosna je na vse dogodke, ki so jih do zdaj organizirali v okviru inštituta. Vsako leto pripravijo tudi tekmovanje Judo Champions League, francosko kadetsko in mladinsko klubsko ekipno prvenstvo (Judo Pro League) ter številna druga državna tekmovanja. Poleg tega v Dojo De Paris gostijo tudi druge dogodke, ki niso povezani z judom, med njimi Paris Jujitsu Grand Prix in številna druga tekmovanja, katerih izkupiček namenjajo za razvoj juda. x