Boj proti dopingu, ki je v pristojnosti svetovne protidopinške organizacije (WADA), na vsakih olimpijskih igrah najde posebno mesto. Zlorabe, ki so jih v 21. stoletju sistemsko izvajali predvsem ruski in kitajski športniki, so imele hude posledice. Tik pred začetkom iger v francoski prestolnici je prah dvignil trofejni ameriški plavalec Caeleb Dressel. Kot je namreč dejal sedemkratni olimpijski prvak, ni prepričan, da nekateri njegovi tekmeci ne uporabljajo dopinga. S prstom je pokazal predvsem na 23 kitajskih plavalcev – med temi jih bo enajst tekmovalo v Parizu –, ki so bili pozitivni (odkrili so trimetazidin) pred zadnjimi igrami v Tokiu.

V boju proti dopingu sodeluje skoraj 1000 ljudi

Mednarodni olimpijski komite (MOK) poudarja, da je eden njegovih osrednjih ciljev z obsežnim programom dopinškega testiranja ohraniti olimpijske igre čim bolj čiste. Za izvajanje nadzora pred olimpijskimi igrami in med njimi je pristojna mednarodna agencija za testiranje (ITA), ki je neodvisna od MOK. Ta bo v Parizu do 11. avgusta opravil okoli 6000 testov med več kot 10.000 športniki.

V boju proti dopingu med pariškimi igrami sodeluje skoraj 1000 ljudi. Gre za 300 strokovnjakov nadzornega osebja in 600 usposobljenih spremljevalcev. Mednarodna agencija za testiranje tesno sodeluje s francosko protidopinško agencijo (AFLD). Kot običajno potekajo odvzemi urina in krvi, vse bolj pa se uporablja tudi metoda s posušenimi kapljicami krvi.

Po Londonu odvzetih 31 kolajn

V zadnjih mesecih je bilo veliko odvzemov vzorcev, WADA je v iskanju dopinških kršiteljev izvedla širok nabor testiranj potencialnih olimpijskih udeležencev, hkrati je stekel ciljni nadzor športnikov. Posebej v središču pozornosti so bili domnevni primeri, tvegani športi in športniki iz držav z dvomljivim slovesom. Zaradi tega so nekatere umaknili s tekmovanj že pred začetkom olimpijskih iger, a med njimi tokrat ni bilo velikih imen. Vzporedno s prizadevanji in testiranji, ki jih naročajo pri MOK, poteka tudi delo nacionalnih protidopinških agencij in športnih zvez, ki so se prav tako osredotočile na olimpijske kandidate.

Vse vzorce, odvzete v Parizu, bodo hranili deset let za morebitno prihodnje ponovno preverjanje – z uporabo izboljšanih ali novih metod. Od uvedbe leta 2004 so ti nadaljnji testi pozneje pomagali ujeti številne goljufe. Samo zaradi ponovnega pregleda 2700 vzorcev z iger v Londonu 2012 so pri MOK športnikom naknadno odvzeli 31 kolajn, poleg tega pa je bilo do konca dodatnih analiz leta 2022 obsojenih še več kot 40 udeležencev poletnih iger v Veliki Britaniji. Najhuje je bila prizadeta Rusija, odkrili so 21 kršitev in ji odvzeli 13 kolajn, z državnim dopinškim škandalom v Sočiju leta 2014 pa je dopinško goljufijo pripeljala do skrajnosti. Zaradi tega so državo doletele daljnosežne sankcije.

Omenimo še, da tunizijski rokoborec Amine Guenichi ne bo nastopil v Parizu, ker so mu izrekli štiriletno prepoved nastopanja zaradi dopinga. Kazen je potrdilo športno razsodišče (CAS).