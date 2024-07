Kot so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, se bo poleg izjemne športne reprezentance Slovenija predstavila tudi z največjo izvedbo Slovenske hiše. »Olimpijske igre in projekt Slovenska hiša sta odlična priložnost za krepitev mednarodnih povezav in celostne predstavitve Slovenije z nacionalno znamko I feel Slovenia v mednarodni skupnosti in v Franciji, ki je pomemben strateški partner Slovenije,« so navedli.

Arčon bo v Slovenski hiši gostil sprejem za v Franciji živeče Slovence, ministrica za kulturo Asta Vrečko pa bo sodelovala na okrogli mizi o sinergijah kulture, športa in turizma v Slovenski hiši. V njej bodo med drugim predstavili del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica ter pripravili druge kulturne dogodke.

Na vprašanje, zakaj je pomembna udeležba politikov na tovrstnih dogodkih, je Arčon odgovoril, da gre za odnos in ponos do svoje države. »Kot veste, je Slovenija kar nekaj sredstev namenila za Slovensko hišo, ki je namenjena promociji Slovenije, in različne dogodke, ki se bodo v tem času tudi odvili,« je dodal.

Otvoritev se bosta udeležila predsednica Pirc Musar in premier Golob

»Resne in odgovorne države dajo velik poudarek na to, da so politiki in predstavniki države prisotni na tovrstnih dogodkih in olimpijske igre so nedvomno izjemno pomemben dogodek, kjer se skoncentrira dejansko cel svet na enem območju. In tokrat so tukaj v Evropi in velja izkoristiti vsak dogodek za vzpostavitev določenih vezi in krepiti vlogo Slovenije v Evropi in v svetu,« je prepričan podpredsednik vlade.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki je pristojen tudi za področje invalidov, pa predvideva pot v Pariz konec avgusta, ko bi izkazal podporo tekmovalcem na paralimpijskih igrah, a potovanje še ni potrjeno.