Tarča napadov je bilo francosko železniško omrežje za visoke hitrosti TGV. Z nizom usklajenih akcij so napadalci pred otvoritvijo olimpijskih iger povzročili velike motnje in zastoje na nekaterih najbolj obremenjenih železniških progah v državi.

Zaradi napadov je bilo pred otvoritvijo olimpijskih igre napeto tudi v Parizu. Kot je sporočila dnevnikova poročevalka iz Pariza Tina Jereb, je bila ena od večjih postaj, ki so jo zaradi groženj zaprli, postaja Montparnasse v bližini Eifflovega stolpa. Množica ljudi je čakala, da se bo železniški promet sprostil. Zaradi bližajoče se slovesnosti ob odprtju iger pa bodo nekatere postaje podzemne železnice ostale zaprte ves dan.

Varnost je povsod po mestu izjemno poostrena, najbolj zastraženo pa je območje okoli postaje podzemne železnice Saint-Michel blizu katedrale Notre-Dame. O tem, kakšen režim bo veljal naprej, ali bodo varnost še zaostrili, kam in kako bo sploh moč priti ter katerim predelom prestolnice se je najbolje ogniti, nihče od uradnikov noče povedati. Tina Jereb pravi, da se vojaki in policisti ne pogovarjajo z nikomer.

Iz francoskega železniškega podjetja SNCF so ob incidentu sporočili, da so požigalci ciljali na naprave vzdolž prog, ki povezujejo Pariz z mesti, kot so Lille na severu, Bordeaux na zahodu in Strasbourg na vzhodu. Incident na povezavi z Lyonom pa jim je uspelo preprečiti. »Sinoči je bilo na našem omrežju zabeleženih več dejanj vandalizma na atlantskih, severnih in vzhodnih progah za visoke hitrosti. Požari so bili namerno nastavljeni, da bi poškodovali železniške naprave,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Po njihovih navedbah je bilo največ požarov podtaknjenih v vodih, po katerih so položeni optični kabli, nekateri med njimi pa prenašajo tudi varnostne informacije za voznike vlakov. »Obstaja ogromno število kablov. Popravljati jih moramo enega za drugim, to je ročna operacija, ki zahteva na stotine delavcev,« je povedal izvršni direktor podjetja SNCF Jean-Pierre Farandou. Dejal je še, da je bilo mobiliziranih na tisoče ljudi, ki bodo pomagali popraviti omrežje in pomagali pri usmerjanju ljudi, ki so zaradi napadov obtičali na železniških postajah. Po njihovih navedbah bodo težave odpravili do ponedeljka.

Francoski premier Gabriel Attal je po napadu sporočil, da so bile sabotaže pripravljene in usklajene. V objavi na omrežju X je zapisal, da je bil napad na železniško infrastrukturo ogromen in ima resne posledice. Obenem pa se je zahvalil gasilcem, ki so se spopadli z podtaknjenimi požari. Potnikom se je zahvalil za potrpežljivost in dodal da francoske varnostne sile iščejo krivce za sabotažo.

Oblasti še preiskujejo, ali je bilo dejanje politično motivirano. Minister za promet Patrice Vergriete je dejanja označil za kazniva. Šef pariške policije pa je dejal, da so še dodatno okrepili varnostne ukrepe na glavnih postajah v prestolnici.

Zaradi napadov na železniško infrastrukturo je imelo prvi dan težave več kot 250.000 potnikov, do ponedeljka pa naj bi bilo zaradi tega prizadetih okoli 800.000 ljudi.

Odpovedanih je bilo tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom. »Vsi vlaki, ki odhajajo iz Pariza in proti njemu, bodo preusmerjeni na običajno progo,« je sporočil Eurostar. To pomeni, da so potniki na poti, ki običajno traja približno dve uri in 20 minut, potrebovali dodatnih 90 minut.

Pariško tožilstvo je medtem že sprožilo preiskavo domnevnega poskusa ogrožanja temeljnih nacionalnih interesov in bo v okviru preiskave temeljito pregledala povzročeno škodo.