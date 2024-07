Voznik manj spreten od opice

Policisti se občasno srečujejo z mladci, ki si prosti čas popestrijo z vožnjo s tujimi prevoznimi sredstvi. Najpogosteje avtomobili, vsake toliko časa pa si kdo za tako imenovani »joyride« izposodi tudi avtobus ali tovornjak. Pred meseci so pozornost javnosti poželi mladci, ki so se po Ljubljani vozili z ukradenim terenskim vozilom, ne vedoč, da jih ves čas slikovno in glasovno snema kamera, nameščena v avtu. Tokrat pa si je za zdaj še neznani nepridiprav v Škalcah izposodil nekoliko bolj neobičajno prevozno sredstvo. Pri recepciji igrišča za golf je snel jeklenico, s katero so bila privezana električna vozila za golf, in se z enim izmed njih odpeljal. Vozilo je nazadnje pustil na dovozni poti, vožnja z njim pa je bila za tatu očitno preveč zahtevna. Čeprav je vozila za golf načeloma enostavno upravljati in lahko na svetovnem spletu najdemo tudi posnetke, kako se z njimi prevažajo opice, je bil slovenski voznik precej bolj nespreten. Na vozilu mu je namreč uspelo pridelati za kar 5000 evrov škode.

Nočni kmetovalci

V zadnjih dneh so slovenski policisti poročali o več tatvinah poljskih pridelkov. Glede na količine tatovi niti niso bili lačni, temveč požrešni. Pri Gorenjih Skopicah je denimo neznanec obral okoli 15 kilogramov fižola, pred časom pa je mlajši par pri Dolenjih Lakovnicah izkopal in odpeljal kar 200 kilogramov krompirja. Pred tatovi pa niso varni niti hladilniki niti drobnica. Pri Kočevju so neznanci vlomili v hlev in iz njega odvlekli štiri ovce, v Homu pri Trebnjem pa so vlomilci iz počitniške hiše odnesli toliko hrane, da so za seboj pustili kar 2700 evrov škode.

Na pomoč poklical z zvonovi

Devetdesetletnik se je v osrednji Nemčiji na svojevrsten način rešil iz nenavadnega ujetništva. Gospod se v večernih urah iz lokalne cerkve ni vrnil v dom za starejše, v katerem biva, zato so tamkajšnji zaposleni obvestili policiste, ki so 90-letnika razglasili za pogrešanega. Neuspešno so ga iskali po mestu, dokler jih niso v pravo smer usmerili cerkveni zvonovi. Devetdesetletnik je po nekaj urah presodil, da mu zgolj molitev ne bo pomagala, in je usodo vzel v svoje roke. Ob treh zjutraj je začel zvoniti s cerkvenimi zvonovi, ki so zadoneli vse do policijske postaje. Ko so policisti pri cerkvi preverili, kaj se dogaja, so zaslišali 90-letnikove klice na pomoč. Poklicali so duhovnika, da je odklenil cerkev in 90-letnika izpustil na prostost.

Nevarni avto brez voznika

V Srbiji so policisti obravnavali ne ravno vsakdanjo prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena 28-letna peška in avtomobil brez voznika. Ni šlo za kakšen napreden prototip avtonomnega vozila, temveč za povsem običajnega volkswagna pola, ki ga je voznik parkiral in pozabil potegniti ročno zavoro. Avtomobil se je najprej počasi, potem pa vedno hitreje odpeljal po klančini in zbil 28-letnico, ki je nesrečo preživela, a si ob tem hudo poškodovala glavo in hrbet. Potem ko je zbil peško, je avtomobil trčil še v dva avtomobila, nato pa se vendarle ustavil. Kljub temu, da ni vozil, bo voznik moral odgovarjati za malomarnost.

Morski psi pozitivni na kokain

Morski biologi so testirali 13 ostronosih morskih psov, ki so jih ulovili pred obalo brazilskega Ria de Janeira, in v njihovih mišicah in jetrih našli visoke vrednosti kokaina. Koncentracije so bile za kar stokrat višje od tistih, ki so jih doslej zasledili pri drugih ribah in morskih živalih. Strokovnjaki domnevajo, da kokain v morju konča z izločki uživalcev drog, ostanki iz laboratorijev za predelavo kokaina, morda pa tudi v morju izgubljenimi ali odvrženimi pošiljkami. Ali oziroma kako kokain spreminja vedenje morskih psov, še niso ugotovili. Upajmo, da je njegov vpliv na morske pse blažji kot na ljudi.