V četrtek so ameriške oblasti v Teksasu aretirale menda enega najmočnejših šefov narkokartelov, 76-letnega Ismaela El Maya Zambado. Prijeli so ga skupaj s Joaquínom Guzmánom Lópezom, sinom zloglasnega 67-letnega El Chapa, ki je že od leta 2016 zaprt v ZDA. Ni še povsem jasno, kako so Američani ujeli El Maya in El Chapovega sina. Po pisanju Wall Street Journala ju je pomemben član njunega kartela Sinaloa, ki je sodeloval s FBI, zvabil v zasebno letalo, ki je potem pristalo v El Pasu, kjer so ju aretirali.

El Mayo in El Chapo sta leta 1987 ustanovila narkokartel Sinaloa, ki se imenuje po zahodni mehiški zvezni državi in ki je postal največja organizirana mreža preprodaje drog na svetu. »Ismaela Zambado Garcío, ki mu pravijo El Mayo, soustanovitelja kartela, in Joaquína Guzmána Lópeza, sina drugega soustanovitelja kartela, smo danes aretirali v El Pasu v Teksasu,« je v četrtek v sporočilu za javnost zapisal ameriški pravosodni minister Merrick Garland. Lani so mehiške oblasti ameriškim izročile ​ Ovidia Guzmána Lópeza, starejšega El Chapovega sina, katerega pravo ime je Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Kralj drog in uspešen podjetnik

El Chapa, ki je vrsto let veljal za kralja drog, so že leta 1993 ujeli v Gvatemali, a je leta 2001 ušel iz mehiškega zapora. Spet so ga prijeli leta 2014, že naslednje leto pa je spet ušel. Ko so ga leta 2016 mehiške oblasti še tretjič aretirale, so ga izročile Američanom, ki so ga obsodili na dosmrtno ječo. Zdaj je v najbolj varovani jetnišnici v ZDA, ki stoji v zvezni državi Kolorado. Med sojenjem El Chapu leta 2019 v New Yorku so njegovi odvetniki obtožili El Maya, da je dejanski vodja kartela Sinaloa in da je podkupoval mehiške vlade, zaradi česar ga niso prijeli kljub nenehnim ofenzivam vojske in policije proti narkokartelom (ti spopadi naj bi od leta 2006 zahtevali že pol milijona smrtnih žrtev, zlasti med policisti, vojaki in novinarji, ki so na primer razkrili povezave med narkokarteli in vrhovi policije ali vojske). Sicer je El Mayo prav tako lastnik velike mlekarne, avtobusne linije, hotela in številnih nepremičnin. Američani ga obtožujejo tudi umora, ugrabitve in pranja denarja. Doslej mu je vedno uspelo uiti roki pravice, prav tako se je ubranil poskusov drugih mafijskih združb, da bi ga kot tekmeca v boju za prevlado v dobičkonosni trgovini z drogami likvidirale.

Za informacijo, ki bi omogočila aretacijo El Maya in El Chapovega sina, so ameriške oblasti že pred časom obljubile nagrado 15 milijonov dolarjev (14 milijonov evrov). Obtožena sta, da sta organizirala proizvodnjo in trgovino fentanila, močnega sintetičnega mamila, ki je močnejše od heroina. Prvotno so ga predpisovali zdravniki za lajšanje hudih bolečin. Ameriške oblasti pa kartel Sinaloa zdaj obtožujejo​, da je povzročil epidemijo odvisnosti od fentanila v ZDA in nasilje, povezano s to dobičkonosno trgovino med Mehiko in ZDA.

Najbolj smrtonosna grožnja

Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), osrednja ameriška vladna institucija na področju zdravstva, je v letu 2023 v ZDA naštel kar 107.000 smrti zaradi predoziranja z drogo, v več kot dveh tretjinah primerov je šlo za fentanil. Leta 2010 je bilo smrti zaradi predoziranja na primer 40.000, od tega desetina zaradi fentanila, večina pa zaradi heroina. Zdaj je fentanil celo največji povzročitelj smrti med Američani, starimi od 18 do 45 let. »Fentanil je najbolj smrtonosna grožnja, s katero se je naša država kadarkoli soočila, in kaznovati moramo vodje, člane ter sodelavce kartela, ki je odgovoren za takšno zastrupljanje naše družbe,« je v četrtek še sporočil pravosodni minister Garland.

Kartel Sinaloa je tako največji dobavitelj fentanila v ZDA, pred leti pa je v povezavi s kolumbijskimi narkokarteli v ZDA pošiljal kokain in heroin.