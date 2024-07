Povezave bodo sicer močno motene do ponedeljka. "Domnevamo lahko, da so bili napadi načrtovani in premišljeni," je dejal izvršni direktor SNCF Jean-Pierre Farandou. Pojasnil je, da so napadalci zanetili požar v ceveh, v katerih se nahajajo optični kabli. "Gre za ogromno število kablov. Popravljati jih moramo enega za drugim, to je ročno delo, ki zahteva več sto delavcev," je dodal. Zaradi napadov je bilo danes odpovedanih tudi več vlakov Eurostar med Parizom in Londonom. "Vsi vlaki, ki odhajajo iz Pariza in proti njemu, bodo danes preusmerjeni na običajno progo," je sporočil Eurostar. To pomeni, da bodo potniki na poti, ki običajno traja približno dve uri in 20 minut, potrebovali dodatnih 90 minut. Pariško tožilstvo je medtem že sprožilo preiskavo domnevnega poskusa ogrožanja temeljnih nacionalnih interesov in bo v okviru preiskave temeljito pregledala povzročeno škodo. Napad na železnice pred samim začetkom OI predstavlja veliko preglavico za organizatorje, ki so na današnji otvoritveni slovesnosti pričakovali udeležbo 300.000 ljudi.

Kot pravi naša poročevalka z olimpijskih iger Tina Jereb, je Pariz povsem zastražen. Kontrole so pogoste, občasno se slišijo zvoki policijskih in gasilskih siren.

Ena od večjih postaj, ki so jo morali za nekaj ur zapreti, je postaja Montparnasse v bližini Eiffelovega stolpa.

Zaradi bližajoče se slovesnosti ob odprtju iger, ki se začne ob 20. uri, bodo nekatere postaje podzemne železnice zaprte ves dan.

Varnost je povsod po mestu izjemno poostrena, najbolj zastraženo pa je območje okoli postaje podzemne železnice Saint-Michel blizu katedrale Notre-Dame.

O tem, kakšen režim bo veljal do jutra, ali bodo varnost še poostrili, kam in kako bo sploh moč priti ter katerim predelom prestolnice se je najbolje ogniti, nihče od uradnikov noče povedati. Tina Jereb pravi, da se vojaki in policisti ne pogovarjajo z nikomer.

Na sabotažo železniškega sistema se je nekaj ur pred otvoritveno slovesnostjo iger v Parizu 2024 odzval tudi predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach.

»Nič me ne skrbi, popolnoma zaupamo francoskim oblastem,« je povedal v izjavi za medije v olimpijski vasi.

Zemljevid napadov:

Županja Pariza Anne Hidalgo je danes zagotovila, da napad na francosko omrežje hitrih vlakov TGV ne bo vplival na slovesnost od drevišnjem odprtju poletnih olimpijskih iger v francoski prestolnici. Napadi namreč nimajo vpliva na prometno omrežje pariške regije, je dejala nekaj ur pred slovesnostjo, ki se je bodo udeležili številni voditelji. Hidalgo je napade na omrežje TGV označila za sabotažo, pri tem pa zagotovila, da to ne bo vplivalo na slovesnost ob odprtju olimpijskih iger v prestolnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kar se je zgodilo, je nesprejemljivo, vendar ne bo imelo vpliva na današnjo večerno slovesnost, ker nima posledic za prometno omrežje v pariški regiji," je dejala po srečanju s španskim kraljem Filipejem VI.

Iz francoskega železniškega podjetja SNCF so medtem sporočili, da je bilo največ požarov podtaknjenih v vodih, po katerih so položeni optični kabli, nekateri med njimi pa prenašajo tudi varnostne informacije za voznike vlakov. "Obstaja ogromno število kablov. Popravljati jih moramo enega za drugim, to je ročna operacija, ki zahteva na stotine delavcev," je povedal izvršni direktor podjetja Jean-Pierra Farandou.

Jean-Pierre Farandou, izvršni direktor francoskega železniškega podjetja SNCF je v pogovoru za BFM TV povedal, da so bili danes napadeni Francija in Francozi. »Mislim na vse Francoze, ki danes ne bodo mogli na počitnice, ali tiste, ki bodo odšli v slabših razmerah,« je dodal in izpostavil, da bo odpravljanje težav trajalo vsaj do nedelje.

Dejal je še, da je bilo mobiliziranih na tisoče ljudi, ki bodo pomagali popraviti omrežje in usmerjati ljudi, ki so zaradi napadov obtičali na železniških postajah.

Francoski premier Gabriel Attal je sporočil, da so bile sabotaže pripravljene in usklajene. V objavi na omrežju X je zapisal, da je bil napad na železniško infrastrukturo ogromen in ima resne posledice. Obenem pa se je zahvalil gasilcem, ki so se spopadli z podtaknjenimi požari. Potnikom se je zahvalil za potrpežljivost in dodal da francoske varnostne sile iščejo krivce za sabotažo. Iz organizacijskega odbora olimpijskih iger so sporočili, da situacijo po napadih na železniško infrastrukturo še ocenjujejo. Pariška postaja Gare Du Nord je bila polna potnikov, ki po nočnih napadih na francoske proge za visoke hitrost potrpežljivo čakajo na novice o zamudah vlakov visokih hitrosti TGV.

Postaja je glavno vozlišče za vlake, ki odhajajo v London, Bruselj in Amsterdam.

On the opening day of the Paris Olympics, arson attacks and large-scale hacking attacks targeting critical infrastructure occurred in many parts of France. The French national railway company urges passengers to postpone their trips and stay away from train stations. pic.twitter.com/7ELI338qCH — CN Gbear (@CNAac010) July 26, 2024

»Nobenih novic. Samo čakamo, ali nas bodo dali na počasnejši vlak,« je za BBC povedal Francoz, ki bi moral že odpotovati proti Amsterdamu, a je bil njegov vlak odpovedan.

Medtem skupine oboroženih francoskih vojakov in policistov patruljirajo po postaji. Uradnik francoskega železniškega podjetja SNCF je za BBC dejal, da načrtujejo, da bi hitre vlake TGV prestavili na druge, počasnejše proge, kar pa bi povzročilo velike zamude in motnje, a bi sistem vendarle deloval.

Med ljudmi je razpoloženje na splošno mirno. Številni Parižani se odpravljajo iz mesta na poletne počitnice, francoski in tuji turisti pa prihajajo na olimpijske igre.

Otvoritev bo sicer najbolj varovana prireditev v mirnodobnem času., saj jo bo varovalo več kot 45.000 policistov, 10.000 vojakov in 2.000 zasebnih varnostnikov. Ostrostrelci bodo na strehah, z droni pa bodo prizorišče opazovali iz zraka.