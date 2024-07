»V četrtek, 25. julija 2024, je na reanimaciji Združene urgence klinične bolnišnice Sveti Duh po oživljanju umrl sedemletni otrok,« je vse, kar so lahko sporočili iz bolnišnice.

Takoj so obvestili ministrstvo za zdravje, policisti pa že preverjajo okoliščine tragičnega primera. Zaposlenim v bolnišnici in staršem nudijo nujno psihološko pomoč, so sporočili.

Osebje bolnišnice je staršem otroka izreklo iskreno sožalje, piše v sporočilu za javnost. Vzrok smrti bodo ugotavljali z obdukcijo.