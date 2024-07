»Prepričani smo, da je imel osumljenec namen destabilizirati potek olimpijskih iger, da je načrtoval vmešavanje v državne zadeve in da se je ukvarjal z vohunjenjem,« je za televizijo BFM povedal francoski minister za notranje zadeve Gerald Darmanin. Kuharja so aretirali med nedeljsko racijo njegovega stanovanja v Parizu, kjer so našli dokument, povezan z elitno enoto ruskih posebnih sil, ki deluje pod poveljstvom FSB, naslednika sovjetske obveščevalne službe KGB.

Moški se je po podatkih francoskih obveščevalcev za kuharja izučil v Parizu, nato pa sodeloval tudi v ruskem kuharskem resničnostnem šovu. V svojem življenjepisu se opisuje kot »zasebni chef«. Ko se je pred 14 leti preselil v Francijo, je nekaj časa delal v Michelinovi restavraciji v Courchevelu​, ki je precej priljubljeno med rusko elito. Med hišno preiskavo so francoske oblasti našle tudi dopis, v katerem je zapisal, da razmišlja o vrnitvi v Moskvo, kjer bi se zaposlil kot uradnik v ruski vladi.

Povečano širjenje ruskih dezinformacij

Junija je Microsoft Francijo opozoril, da Rusija išče načine, kako bi na igrah povzročila zmešnjavo z ustvarjanjem lažnih francoskih spletnih strani, na katerih bi s pomočjo umetne inteligence širili nasilne in teroristične vsebine. V ta namen so francoske oblasti preverile podatke več kot milijon ljudi. »Tukaj smo, da preprečimo zlorabo športa za vohunjenje in širjenje laži o Franciji in njenih državljanih,« je povedal Darmanin.

Minister je omenil tudi posnetek, v katerem oseba, ki se izdaja za pripadnika Hamasa, napoveduje napad med olimpijskimi igrami v prihodnjih dneh. Povod naj bi bil nasprotovanje udeležbi izraelskih športnikov. »Nismo popolnoma prepričani, vendar posnetek najbrž ni avtentičen, zato menimo, da ga širijo ruski propagandni mediji,« je dodal Darmanin.