Ameriška vesoljska agencija Nasa še vedno nima predvidenega datuma vrnitve dveh svojih astronavtov z mednarodne vesoljske postaje, kjer sta zaradi težav z Boeingovim plovilom Starliner namesto predvidenih osmih dni zdaj že več kot sedem tednov. Kot je na včerajšnji novinarski konferenci dejal Steve Stich iz Nasinega programa za komercialne vesoljske polete s človeško posadko, bo agencija naredila revizijo stanja v prvem tednu avgusta, nato pa se odločila, kako naprej.

Sunita Williams, Nasina vesoljska veteranka slovensko-indijskih korenin, in Barry Wilmore, ki je v vesolju prav tako tretjič, sta Zemljo zapustila 5. junija. Šlo je za testni polet Starlinerja, ki so ga pred tem nekajkrat preložili zaradi uhajanja helija in težav z ventili. Ko je prispelo do mednarodne vesoljske postaje, pa so spet ugotovili puščanje helija in težave s krmilnimi potisniki. Težave so potem pregledovali in reševali, a Nasa očitno še ni prepričana, da je vrnitev varna.

Kot je dejal Stich, imajo sicer v rezervi vedno zasilne scenarije. Eden teh je vrnitev Williamsove in Wilmorea s plovilom Dragon podjetja SpaceX, ki že vozi posadko in tovor na postajo. Dejal je tudi, da bodo morda morali preložiti naslednji polet s človeško posadko, ki bi moral biti enkrat avgusta. Bi pa rotacijo posadke radi dokončali najkasneje do druge polovice septembra, ko gor prihaja ruski Sojuz, je dejal. Tudi Rusi so sicer leta 2022 srečali s podobnimi težavami, ko so morali na postajo poslati prazno sondo Sojuz, ker posadka ni mogla nazaj zaradi puščanja v hladilnem sistemu. Posadka je tedaj ostala na postaji dodatnega pol leta.

Sunita Williams je sicer v vesolju do tokratnega polet preživela 321 dni, njeni vesoljski sprehodi zunaj postaje pa so bili skupno dolgi več kot 50 ur. Leta 2007 je kot prva oseba v vesolju pretekla maraton.