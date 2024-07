Dejal je še, da je bilo mobiliziranih na tisoče ljudi, ki bodo pomagali popraviti omrežje in usmerjati ljudi, ki so zaradi napadov obtičali na železniških postajah.

11:30 - Francoski premier Gabriel Attal je sporočil, da so bile sabotaže pripravljene in usklajene. V objavi na omrežju X je zapisal, da je bil napad na železniško infrastrukturo ogromen in ima resne posledice. Obenem pa se je zahvalil gasilcem, ki so se spopadli z podtaknjenimi požari. Potnikom se je zahvalil za potrpežljivost in dodal da francoske varnostne sile iščejo krivce za sabotažo.

Tôt ce matin, des actes de sabotage ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF. Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves. Je dis toute ma reconnaissance à nos pompiers qui sont intervenus sur les sites touchés et… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 26, 2024

11:10 - Iz organizacijskega odbora olimpijskih iger so sporočili, da situacijo po napadih na železniško infrastrukturo še ocenjujejo.

11:00 - Pariška postaja Gare Du Nord je polna potnikov, ki po nočnih napadih na francoske proge za visoke hitrost potrpežljivo čakajo na novice o zamudah vlakov visokih hitrosti TGV.

Postaja je glavno vozlišče za vlake, ki odhajajo v London, Bruselj in Amsterdam.

🇫🇷 The situation at one of the train stations in France due to train delays Traffic was disrupted on a number of lines as a result of "deliberate arson" on the opening day of the Paris Olympics. Ostashko reports pic.twitter.com/hExirE0jPc — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 26, 2024

»Nobenih novic. Samo čakamo, ali nas bodo dali na počasnejši vlak,« je za BBC povedal Francoz, ki bi moral že odpotovati proti Amsterdamu, a je bil njegov vlak odpovedan.

Medtem skupine oboroženih francoskih vojakov in policistov patruljirajo po postaji. Uradnik francoskega železniškega podjetja SNCF je za BBC dejal, da načrtujejo, da bi hitre vlake TGV prestavili na druge, počasnejše proge, kar pa bi povzročilo velike zamude in motnje, a bi sistem vendarle deloval.

Med ljudmi je razpoloženje na splošno mirno. Številni Parižani se odpravljajo iz mesta na poletne počitnice, francoski in tuji turisti pa prihajajo na olimpijske igre.

9:00 - Neznanci so z več usklajenimi akcijami skoraj popolnoma ohromili železniški promet francoskih hitrih vlakov proti Parizu. Na železniškem omrežju so povzročili številne požare ali pa so namerno poškodovali pomembno prometno infrastrukturo.

Kot poroča agencija Reuters, je bilo tarča vandalov francosko železniško omrežje za hitre vlake TGV. Z nizom usklajenih akcij so pred današnjo otvoritvijo olimpijskih iger povzročili hude motnje na nekaterih najbolj obremenjenih železniških progah v državi. Državni železniški operater je za Reuters povedal, da so požigalci ciljali na naprave vzdolž prog, ki povezujejo Pariz z mesti, kot so Lille na severu, Bordeaux na zahodu in Strasbourg na vzhodu. »Sinoči je bilo na našem omrežju zabeleženih več dejanj vandalizma na atlantskih, severnih in vzhodnih progah za visoke hitrosti. Požari so bili namerno nastavljeni, da bi poškodovali naše naprave,« je francoski železniški operater ob tem zapisal v izjavi za javnost.

Oblasti domnevajo, da bi lahko usklajeni napadi na železniško omrežje povzročili občutek strahu pred otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger v središču Pariza. Otvoritev bo sicer najbolj varovana prireditev v mirnodobnem času., saj jo bo varovalo več kot 45.000 policistov, 10.000 vojakov in 2.000 zasebnih varnostnikov. Ostrostrelci bodo na strehah, z droni pa bodo prizorišče opazovali iz zraka.

Oblasti še preiskujejo, ali je bilo dejanje politično motivirano. Minister za promet Patrice Vergriete je dejanja označil za kazniva. Šef pariške policije pa je dejal, da so še dodatno okrepili varnostne ukrepe na glavnih postajah v prestolnici.