Glede na njegove izkušnje je Vesel najbolj kompetenten kandidat za evropskega komisarja, je po seji dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

»S kandidaturo smo zadovoljni, gre za kandidata, ki je zelo kompetenten, verodostojen in ima široko politično podporo,« je poudaril in s tem zavrnil nekatere očitke na račun vlade, ker ni uslišala poziva predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, naj države članice v Bruselj za komisarski položaj posredujejo ime kandidata in kandidatke.

Kot je povedal Arčon, gre pri izbiri za vprašanje kompetentnosti in ne spola kandidata, po njegovih besedah pa Slovenija ni edina država, ki predlaga samo eno osebo.

Kandidaturo Vesela so sprva nameravali ministri potrditi v sredo, vendar so v skladu s slovensko zakonodajo čakali na poziv iz Bruslja, ki ga je predsednica Evropske komisije članicam poslala v četrtek.

Ker se premier Robert Golob mudi v Parizu, kjer se bo med drugim udeležil slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger, je današnjo nekajminutno sejo, na kateri so »spili kavo« vodil Arčon.

Pred dokončno potrditvijo mora vlada predlog komisarskega kandidata skladno z zakonom o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU poslati še v parlament, kjer Vesela čaka predstavitev pred odborom za evropske zadeve. Ta o njem glasuje in poda mnenje z obrazložitvijo. Mnenje za vlado ni zavezujoče. Nujna seja bo predvidoma sklicana do konca avgusta v skladu z rokom predsednice evropske komisije.

Arčon je izrazil upanje, da bodo poslanci kljub parlamentarnim počitnicam čimprej izvedli to sejo.

Po tem bo sledila predstavitev kandidata v Bruslju. Von der Leyen namerava pogovore s komisarskimi kandidati, na podlagi katerih jim bo razdelila področja, začeti že sredi prihodnjega meseca.

Nato bodo predvidoma oktobra potekala zaslišanja in potrjevanje kandidatov na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, nova komisija pa bi lahko po potrditvi na plenarnem zasedanju parlamenta mandat nastopila proti koncu leta.

Vlada je prepričana, da je Vesel dovolj kompetenten in verodostojen kandidat in o "planu B" ob njegovi morebitni zavrnitvi ni razpravljala, je še pojasnil Arčon.