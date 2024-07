Kot poroča agencija Reuters, je bilo tarča vandalov francosko železniško omrežje za visoke hitrosti TGV. Z nizom usklajenih akcij so pred današnjo otvoritvijo olimpijskih iger povzročili velike motnje na nekaterih najbolj obremenjenih železniških progah v državi. Državni železniški operater je za Reuters povedal, da so požigalci ciljali na naprave vzdolž prog, ki povezujejo Pariz z mesti, kot so Lille na severu, Bordeaux na zahodu in Strasbourg na vzhodu. »Sinoči je bilo na našem omrežju zabeleženih več dejanj vandalizma na atlantskih, severnih in vzhodnih progah za visoke hitrosti. Požari so bili namerno nastavljeni, da bi poškodovali naše naprave,« je francoski železniški operater ob tem zapisal v izjavi za javnost.

Oblasti domnevajo, da bi lahko usklajeni napadi na železniško omrežje povzročili občutek strahu pred otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger v središču Pariza. Otvoritev bo sicer najbolj varovana prireditev v mirnodobnem času., saj jo bo varovalo več kot 45.000 policistov, 10.000 vojakov in 2.000 zasebnih varnostnih agentov. Ostrostrelci bodo na strehah, z droni pa bodo prizorišče opazovali iz zraka.

Oblasti še preiskujejo, ali je bilo dejanje politično motivirano. Minister za promet Patrice Vergriete je dejanja označil za kazniva. Šef pariške policije pa je dejal, da so še dodatno okrepili varnostne ukrepe na glavnih postajah v prestolnici.