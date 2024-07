»Izrael ima pravico do samoobrambe, ampak je pomembno tudi, kako to počne. Preveč je civilnih žrtev, humanitarni položaj je katastrofalen. Ne moremo se obrniti stran od teh tragedij. Ne bom tiho,« je dejala. Dodala je, da sliši vse tiste, ki si želijo miru, in poudarila potrebo po rešitvi dveh držav.

»Kar se je zgodilo v Gazi v zadnjih devetih mesecih, je uničujoče. Podobe mrtvih otrok in obupanih lačnih ljudi, ki bežijo na varno, pri čemer so se morali preseliti večkrat. Premierju sem izrazila resno zaskrbljenost nad obsegom človeškega trpljenja v Gazi, vključno z veliko preveč mrtvimi civilisti,« je dejala.

»Naredimo skupaj vse, kar lahko, da preprečimo trpljenje nedolžnih civilistov. Skupaj obsodimo antisemitizem, islamofobijo in vse vrste sovraštva,« je dejala in dodala, da je zahvaljujoč predsedniku Joeju Bidnu na obzorju dogovor o premirju in izpustitvi talcev.

»V pogovorih o tem dogovoru je prišlo do premika, ki vzbuja upanje. Kot sem povedala premierju Netanjahuju - čas je, da sprejmemo dogovor,« je dejala 59-letna demokratka, ki je tik pred tem, da postane uradna demokratska predsedniška kandidatka, potem ko je predsednik Joe Biden v nedeljo odstopil od potegovanja za drugi mandat.

Netanjahu je imel v sredo govor pred obema domovoma ameriškega kongresa, v četrtek pa se je najprej srečal z Bidnom, ki javno ni izrekel nobene kritike izraelskega početja v Gazi. Bela hiša je po srečanju sporočila, da je predsednik poudaril potrebo po dokončanju dogovora o vrnitvi talcev in trajnem koncu vojne v Gazi.

»Predsednik je prav tako izpostavil humanitarno krizo v Gazi, potrebo po odpravi ovir pri dostavi humanitarne pomoči, obnovi osnovnih storitev in zaščiti civilistov v času vojaških operacij,« je sporočila Bela hiša in dodala trdno zavezo ZDA izraelski varnosti pred vsemi grožnjami Irana in njegovih zaveznikov - Hamasom, Hezbolahom in hutijevci.

Netanjahu se bo danes na Floridi sestal z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom. Trump je preselil ameriško veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, v štirih letih svojega predsedniškega mandata pa ni nikoli izrekel kritik na račun Izraela.