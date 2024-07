Tudi jutri bo večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija.V hribovitem delu države in v Alpah pa lahko že jutri popoldan nastane kakšna lokalna ploha.

V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne bodo na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru razširile nad večji del Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja.

V ponedeljek bo sprva zmerno oblačno, še bo nastalo nekaj ploh. Čez dan se bo razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja.

V sosednjih pokrajinah bo prevladovalo podobno vreme kot pri nas. Danes in jutri bo precej jasno, vroče in sončno. Popoldne pa bo v Alpah možna kakšna ploha in nevihta.