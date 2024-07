Računalniška sedanjost: Neboleče poti iz digitalizacije ni več

Kakovostna spominska kartica z 1 TB prostora danes stane okoli 100 evrov. Za trdi disk s tolikšno zmogljivostjo je treba odšteti skoraj pol manj. Tolikšna zmogljivost zadošča za okoli 250 filmov. To je precej. No, mlajši so nad zmogljivostjo 1 TB danes že nekoliko manj navdušeni. Na tak nosilec spraviš le še okoli 14 zahtevnejših sodobnih videoiger. Vsako leto manj. Ko so programerji v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pisali prve programe za računalnike, je bil dragocen vsak bit. Leta 1978 je bilo za disketo z zmogljivostjo 360 KB treba odšteti okoli 23 današnjih evrov. Za 1 TB takšnih disket bi morali tedaj odšteti okoli 64 milijonov današnjih evrov. Če bi izbrali kakovostnejše diskete, bi bila cena lahko tudi dvakrat višja.