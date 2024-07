Vznemirjenje, upanje na uresničitev sanj, radost in veselje, pa tudi nepopisna gneča ljudi, zastoji v prometu, izrazito poostreni varnostni ukrepi, mučno čakanje v vrstah, nejevolja domačinov in strah pred morebitnimi grožnjami skrajnežev. V mestu kulture, mode in kulinarike, ki po letih 1900 in 1924 tretjič v zgodovini gosti olimpijske igre, je razpoloženje te dni precej drugačno kot običajno.

Vse do 11. avgusta se bo na francoskih tleh 10.500 športnikov iz dvestotih držav pomerilo v 329 športnih disciplinah. Gostitelji so zanje pripravili petintrideset različnih prizorišč, ta pa niso le v Parizu in njegovi okolici, ampak tudi v nekaterih drugih francoskih mestih in na rajskem otoku Tahiti v francoski Polineziji, kjer se bodo z valovi spopadli deskarji na vodi.

Prvič v zgodovini olimpijskih iger bodo slovesnost ob odprtju namesto na osrednjem olimpijskem stadionu izvedli na vodi. Spektakel z več tisoč skrbno varovanimi športniki naj bi potekal na reki Seni, prireditev pa naj bi v živo spremljalo približno pol milijona ljudi. Na prizorišču bo tudi okoli 120 voditeljev držav in članov kraljevih družin. Organizatorji napovedujejo nepozaben večer, poln glamurja, glasbe in plesa. Za ogled spektakla je bilo treba na široko odpreti denarnice: cena najdražjih vstopnic je poskočila na 2700 evrov.

V zraku je bilo včeraj na prizorišču dogajanja čutiti tako preplet evforije in strahospoštovanja pred pomembnim dogodkom kot tudi hitenje sodelujočih ob še zadnjih pripravah na razkošno, a za organizatorje nadvse zahtevno prireditev. Zaradi te bo danes zvečer popolnoma zaprt zračni prostor v polmeru 150 kilometrov okoli Pariza, v središču mesta bodo ves dan ostali zaklenjeni vsi muzeji. Na vseh višjih objektih bodo policijski ostrostrelci, v reki pa bodo potapljači in sonarji bedeli nad morebitnimi eksplozivi in poskusi vdora v petinosemdeset čolnov s športniki in njihovimi spremljevalci.

Stresne priprave in rezervna načrta

Znano je, da je v dneh olimpijske mrzlice vselej burno. V francoski prestolnici v minulih mesecih ni bilo nič drugače. Potem ko je v Riu de Janeiru pred osmimi leti preplah med udeleženci iger zasejal grozeči virus zika, olimpijski boji v Tokiu pred tremi leti pa so zaradi pandemije koronavirusne bolezni potekali ob strogih laboratorijskih testiranjih športnikov in pred skoraj praznimi tribunami, tudi organizatorji pariških iger priznavajo, da še zdaleč ni šlo vse zlahka in po načrtih. Že med pripravami na uvodno slovesnost se je potrdilo, da je mednarodni dogodek ob navdihujočih športnih zgodbah žal vselej tudi priložnost za napenjanje mišic politikov in izkazovanje mnenj skrajnežev.

Zaradi morebitnih varnostnih groženj so imeli pariški prireditelji za uvodno slavje pripravljena še načrta B in C. Prvi je predvideval lokacijo na osrednjem stadionu Stade de France, kjer bodo sicer na sporedu tekme v ragbiju in atletiki, drugi območje Trocadera nasproti Eifflovega stolpa. Ob kibernetskih napadih in politični nestabilnosti v državi, ki velja za eno od teroristično najbolj ogroženih evropskih držav, in potem ko je francoska policija zaradi groženj v začetku julija izvedla več aretacij, so minuli teden sledile nove težave. Varnost za udeležence iger, za katere skrbi 45.000 oboroženih policistov in pripadnikov mednarodnih varnostnih sil, je ogrozil še izpad informacijskih sistemov po vsem svetu. Prizemljena letala so otežila prihode športnikov v francosko glavno mesto, še vedno se pojavljajo težave z njihovimi akreditacijami.

Strah pred dežjem in bojkot velesile

Organizatorjem iger je v minulem obdobju sive lase povzročala tudi onesnaženost reke Sene, kjer bosta potekala plavalni del triatlona in tekmovanje v daljinskem plavanju. Kljub pospešenemu čiščenju reke, za kar naj bi odšteli skoraj poldrugo milijardo evrov, in odprtju rezervoarjev za deževnico, s čimer so zmanjšali pritisk na kanalizacijsko omrežje in tveganje izpusta odpadne vode v Seno, naj bi se po besedah francoskih okoljevarstvenikov v vodi še vedno skrivali za zdravje škodljivi delci. Da je njihova skrb odveč, so s plavanjem v reki minuli teden skušali dokazati pariški veljaki, organizatorji iger pa ob tem vseeno trepetajo pred morebitnimi obilnejšimi padavinami, ki bi lahko ogrozile čistost reke.

Za precejšnje vznemirjenje je s seznamom ruskih in beloruskih športnikov, ki bodo zaradi podpore svojih držav vojni v Ukrajini na pariških tekmovališčih nastopili kot nevtralni udeleženci, brez označbe države in nacionalnih simbolov, poskrbel mednarodni olimpijski komite (MOK). Zaradi odločne zavrnitve sprejetja »poniževalnih pogojev« in posledičnega bojkota se bo v olimpijske boje podalo le 16 ruskih in 17 beloruskih športnikov, njihovi dosežki pa ne bodo zabeleženi v pregledu kolajn. Omenjeni športniki ne bodo smeli sodelovati na današnji uvodni slovesnosti, vrata tekmovanj pa so zaklenjena tudi za ruske politike in športne funkcionarje.

Spomnimo: na zadnjih olimpijskih igrah v Tokiu pred tremi leti je nastopilo 335 ruskih športnikov. Osvojili so 71 kolajn, pred svojimi nastopi pa so morali dokazati, da ne podpirajo ruske vojaške agresije v Ukrajini. O udeležbi izraelske delegacije v Parizu so pred dnevi razpravljali v francoskem parlamentu. Pobude poslancev, da mora MOK zaradi vojne v Gazi takoj opustiti dvojna merila, je utišal francoski minister za zunanje zadeve Stephane Sejourne. »V imenu Francije želim povedati, da je izraelska delegacija dobrodošla na teh olimpijskih igrah,« je bil neomajen minister, ki je komentarje svojih nasprotnikov označil za neodgovorne in nevarne. Minuli torek je k prepovedi sodelovanja izraelskih športnikov, ki so v Parizu dodatno zaščiteni, pozval Iran, njihovo izključitev je zahtevala tudi Palestina.

Počasneje, nižje, šibkeje – tudi to je Pariz

Olimpijsko geslo »hitreje, višje, močneje«, ki v okviru krovne olimpijske organizacije že sto let širi olimpijski duh ter poudarja pomen športa in zavedanja, da je pomembno sodelovati in ne zmagati, pa te dni še zdaleč ne velja za Parižanke in Parižane. Poleg velike gneče olimpijske druščine in turistov v mestu številnim med njimi nelagodje zbuja zapovedano delo od doma v dneh iger, s čimer si oblasti prizadevajo za razbremenitev javnega potniškega prometa. Ukrep marsikoga spominja na prisilno izolacijo v obdobju koronavirusa, zato se je množica meščanov znašla po svoje: svoja stanovanja so po zasoljeni ceni oddali turistom in se odpravili na počitnice.

Slabo voljo Parižanov je čutiti tudi zato, ker kljub temu, da bodo olimpijske preizkušnje potekale v »njihovem« mestu, številni med njimi ne bodo imeli priložnosti za pristno doživetje olimpijskega duha. Da bi zagotovili varnost med slovesnostjo ob odprtju, za prebivalce in obiskovalce Pariza namreč že dober teden veljajo stroge omejitve gibanja na razširjenem območju ob Seni. Dostop do stanovanj in območij, ki jih varujejo policisti, jim omogočajo zgolj posebne kode QR. Ta mesto delijo glede na različna varnostna tveganja, tisti, ki kode nimajo, ne morejo priti do določenih območij.

»Tiste, ki so si to izmislili, bi morali kaznovati. V mestu se je zaradi gneče že tako ali tako težko premikati, zdaj je še precej težje. Mnogo Parižanov se zato v teh dneh odpravlja na lepše in sam bom čez dva dni eden od njih,« je bil kritičen prebivalec Pariza Denis Briot, na katerega smo včeraj naleteli na mestnem metroju.

Mimogrede: cene vozovnic javnega prometa so se že 20. julija zaradi olimpijskih iger podvojile; tako bo veljalo vse do 9. septembra. »Že tako drag Pariz je zdaj še dražji. Na vsakem koraku je treba pokazati kodo QR, kar nas spravlja v slabo voljo in močno otežuje naše gibanje. A se ne dam. Svoje delo sem v teh dneh malce spremenil: turiste, med katerimi so tudi takšni, ki sploh niso vedeli, da so v Pariz zašli ravno v času olimpijskih iger, namesto na oglede muzejev raje vodim na kolesarske ture po mestu, kjer gibanje ni oteženo,« je povedal Mehičan Antonio Martinez, turistični vodnik, ki živi v Parizu.

Novi prodajni rekord

Parižane je razočaral tudi enoten sistem kupovanja olimpijskih vstopnic. Te je bilo od lanskega novembra mogoče kupiti le prek uradnega prodajnega kanala organizatorja iger. Marsikateri kupec ni skoparil z očitki zaradi zapletene rezervacije in plačila pregrešno dragih vstopnic. Te so, odvisno od priljubljenosti športne panoge, med katerimi kraljevsko mesto zasedajo predvsem finalni atletski boji in nekateri skupinski športi, znašale od 24 do 980 evrov. Kljub temu da je bil s prodajo skoraj devetih milijonov vstopnic že dober teden pred začetkom tekmovanj postavljen nov prodajni rekord po igrah v Atlanti leta 1996, pa je sistem množico ljubiteljev športa po svetu pustil z dolgimi nosovi.

Kakor koli, francoska prestolnica je v teh dneh središče svetovnega športa. Konec iger bo naznanila zaključna slovesnost na osrednjem pariškem stadionu, olimpijska prizorišča pa bodo od 28. avgusta do 8. septembra zasedli paraolimpijci, med katerimi bo nastopilo tudi štirinajst najboljših slovenskih športnikov invalidov. S tem se bo najelitnejši športni spektakel na svetu, ki se je po dvanajstih letih vnovič vrnil na evropska tla, za najmanj toliko časa tudi poslovil od stare celine.

Prihodnje poletne olimpijske igre bodo namreč čez štiri leta gostili v ameriškem Los Angelesu, leta 2032 pa se bo olimpijski duh naselil v avstralskem Brisbanu.

*** Zaradi slovesnosti ob odprtju iger bodo danes zvečer popolnoma zaprli zračni prostor v polmeru 150 kilometrov okoli Pariza. Na vseh višjih objektih bodo policijski ostrostrelci, v reki pa bodo potapljači in sonarji bdeli nad morebitnimi eksplozivi in poskusi vdora v petinosemdeset čolnov s športniki in njihovimi spremljevalci.

*** O udeležbi izraelske delegacije v Parizu so pred dnevi razpravljali v francoskem parlamentu. Pobude poslancev, da mora MOK zaradi vojne v Gazi takoj opustiti dvojna merila, je dokončno utišal francoski minister za zunanje zadeve Stephane Sejourne.

*** Na vsakem koraku je treba pokazati kodo QR. Ni se lahko gibati po mestu, a se ne damo. Svoje delo sem moral v teh dneh spremeniti: turiste namesto na oglede močno obleganih muzejev raje vodim na kolesarske ture po mestu. Antonio Martinez, turistični vodnik