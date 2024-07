Kako si razlagate diskrepanco, da 83 odstotkov voditeljev inovacije uvršča med tri najpomembnejše prioritete, hkrati pa je le 3 odstotke podjetij pripravljenih na inovacije?

Pandemija, spreminjajoče se makroekonomske razmere in naraščajoče geopolitične napetosti so močno vplivale na inovacije. Ljudje na vodilnih položajih so usmerili pozornost na kratkoročno agilnost namesto na srednjeročno ustvarjanje vrednosti. Posledično so sistemi, ki usmerjajo naložbe v inovacije, trpeli, podjetja pa so bila posledično manj pripravljena na uresničitev inovacijskih ambicij. To je privedlo do upada pripravljenosti na inovacije, merjene z BCG-jevim indeksom inovacijske zrelosti.

Kaj svetujete podjetjem, da bi se uspešno spoprijela s tem izzivom?

Za uspešno spoprijemanje s tovrstnimi izzivi morajo podjetja začeti vzpostavljati ali krepiti povezave med svojo inovacijsko in poslovno strategijo. To vključuje postavitev jasnih, specifičnih in ambicioznih ciljev, povezanih z ustvarjanjem vrednosti, osredotočanje na omejeno število privlačnih inovacijskih področij ter usklajevanje ljudi in proračunov s temi prioritetami.

Poleg tega so ključni strog nadzor portfelja in uspešnosti, podpora inovacijam s strani vodstva ter gradnja kulture, ki inovacije vidi kot pospeševalnik kariere. GenAI lahko prav tako pospeši inovacije.

V poročilu izpostavljate t. i. prvake inovacij. Katere podjetja, zakaj ravno ta?

V poročilu BCG so izpostavljeni inovacijski prvaki, kot so Novo Nordisk, Eli Lilly, Aptiv in Nvidia. Novo Nordisk in Eli Lilly sta prepoznana zaradi svojih dolgoročnih zavez k inovacijam na področju sladkorne bolezni, kar je pripeljalo do prebojnih zdravil za debelost.

Aptiv je vključen zaradi svoje strategije, usmerjene k inovacijam v avtomobilski tehnologiji, medtem ko je Nvidia prepoznana na področju AI-čipov in se je iz podjetja, osredotočenega na grafiko, preoblikovala v ključnega igralca na področju umetne inteligence. Omenjena podjetja so bila izbrana zaradi svoje sposobnosti, da učinkovito povezujejo poslovno strategijo z inovacijsko strategijo, kar vodi do pomembnega ustvarjanja vrednosti.

Kako pomemben je pri inovacijah dejavnik odnosov na delovnem mestu?

Odnosi na delovnem mestu so ključni za spodbujanje okolja, ki je ugodno za inovacije. Kultura inovacij, ki jo vodstvo podpira, pomaga uskladiti cilje organizacije z inovacijskimi dejavnostmi.

Pomembno je imeti inovacijske ekipe, sredstva za različne vrste inovacij ter časovne okvire. Uspešen inovacijski ekosistem podpirajo tudi jasna struktura upravljanja ter usklajevanje ljudi in proračunov s prioritetami inovacij. To usklajevanje je potrebno za premagovanje izzivov in ohranjanje dolgoročnega uspeha inovacij.

Na katerih področjih pričakujete v naslednjih 5 do 10 letih največ inovacij?

V naslednjih 5 do 10 letih se pričakujejo pomembne inovacije na področjih, kot so umetna inteligenca, zlasti generativna umetna inteligenca (GenAI), ki ima transformacijski potencial v različnih sektorjih. Druga ključna področja vključujejo avtomobilsko tehnologijo, zlasti na področju električnih vozil in avtonomne vožnje, biotehnologijo z napredkom v personalizirani medicini in genskem urejanju ter trajnostno naravnane inovacije v energiji in materialih. Ta področja poganja kombinacija tehnološkega napredka ter spreminjajočih se zahtev potrošnikov in regulatorjev.

Kaj je danes za vas prebojna inovacija?

Prebojno inovacijo najbolje ponazarja napredek Nvidie na področju AI-čipov, zlasti njihova mikroarhitektura Hopper, ki poganja OpenAI in ChatGPT. Ta inovacija je Nvidio postavila na vodilno mesto med podjetji na področju AI, kar je preobrazilo podjetje in širšo tehnološko krajino. Drug primer je razvoj zdravil proti debelosti pri Novo Nordisku in Eli Lilly, ki izhajajo iz njihove dolgoročne osredotočenosti na zdravljenje diabetesa. Te inovacije prikazujejo pomemben vpliv trajnostne strateške usmeritve in naložb v področja z visokim potencialom.