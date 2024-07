Razpis za generalnega direktorja največjega slovenskega kulturnega in kongresnega središča je ministrstvo objavilo konec maja, kandidati pa so morali k prijavi z življenjepisom poleg zahtevanih izjav priložiti tudi vizijo in razvojne cilje zavoda za prihodnje petletno mandatno obdobje. Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda.

Uršula Cetinski Cankarjev dom vodi v svojem drugem mandatu. Nedavno se je znašla pod drobnogledom določenih organov zaradi domnevnih nepravilnosti, ki so jih navajale anonimne prijave. Med očitki sta bila neprimerno vedenje in nepravilna poraba sredstev. Generalna direktorica Cankarjevega doma je očitke zavrnila, na vprašanje, ali se bo potegovala tudi za tretji mandat, pa je takrat odgovorila, da bo še razmislila.