Razstava v Weimarju: dokončni padec mita o Bauhausu

Nemško mesto Weimar, natrpano tako z razsvetljensko in republikansko kot nacistično zgodovino, je tudi rojstni kraj oblikovalske šole Bauhaus, ki je v temelju spremenila evropski in ameriški pogled na arhitekturo, oblikovanje in umetnost; v veri, da lahko na ta način spremeni tudi družbo in človeka. Razstava Bauhaus in nacionalsocializem, ki je na ogled do 15. septembra, razkriva, kako je nacistična ideologija spodjedla nove ideje in njihove nosilce.