Slovenska olimpijska reprezentanca je najštevilčnejša doslej in šteje 90 športnic in športnikov, ki bodo nastopili v sedemnajstih športnih panogah. Da so bile tudi priprave na dogodek najzahtevnejše doslej, ne skrivajo niti v vodstvu slovenske odprave. Ne le od odmevnih dosežkov naših športnikov, slovenska delegacija si namreč veliko obeta tudi z vidika krepitve gospodarstva in večje turistične prepoznavnosti.

Poleg petnajstih nacionalnih olimpijskih komitejev in francoskega televizijskega studia je v parku La Villette svoj prostor v času trajanja olimpijskih iger našel tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ). Naša država se v elitnem Parizu svetovni javnosti tretjič v zgodovini predstavlja s slovensko hišo. Gre za približno dva milijona evrov vreden projekt večnamenskega središča, v katerem se šport povezuje s kulturo, gospodarstvom in turizmom, obiskovalcem z vsega sveta pa omogoča tudi srečanje z našimi olimpijci.

»V hiši, ki bo delovala kot stičišče športnih funkcionarjev, bomo gostili druženja s slovenskimi prejemniki kolajn in državniška srečanja, organizirani bodo tudi razni kongresi in predstavitve turističnih destinacij, znanstveni forum, trajnostna konferenca, kulturne delavnice in nastopi. Vrata hiše, ki ponuja tudi lasten vrt in pokrito teraso ob rečnem kanalu, so odprta tudi za splošno javnost, ki se lahko spozna s slovensko kulturo, športom, tradicijo, kulinariko in znanostjo,« je pojasnil vodja slovenske hiše Matic Švab. Njegova desna roka, ki bdi nad vsebinskim programom hiše, je najboljša slovenska judoistka vseh časov in prva Slovenka z zlato olimpijsko kolajno v individualnem športu Urška Žolnir Jugovar.

Izredni varnostni ukrepi

Prešerno in veselo bo v slovenski hiši že te dni, ko jo bodo po glamuroznem odprtju iger med drugimi kot prvi obiskali predstavniki MOK in vodstvo naše države na čelu s predsednico Natašo Pirc Musar. »Vem, da bodo to ene najlepših iger. Ne le zato, ker se bodo dogajale v Evropi po dvanajstih letih, ampak ker organizatorji napovedujejo najbolj trajnostne, urbane in vključujoče igre do sedaj. Urbane za to, ker se bo večino tekmovanj dogajalo v samem središču mesta, blizu ljudi, vključujoče pa zato, ker je popolnoma enako razmerje med športnicami in športniki,« je bil že ob predstavitvi olimpijske reprezentance optimističen predsednik OKS-ZŠZ Franjo Bobinac.

V času največjega športnega dogodka na svetu slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) v Franciji oziroma Parizu in na drugih prizoriščih pričakuje povečano število slovenskih državljanov in državljank, na kar sta se MZEZ in slovensko veleposlaništvo v Franciji v organizacijskem smislu tudi dlje časa pripravljala. Glede na predvidevanja olimpijskega komiteja, naj bi pariške igre obiskalo približno 2000 slovenskih državljanov v celotnem času trajanja iger. MZEZ je za obdobje iger aktiviral dežurno službo, ki bo delovala od začetka do konca olimpijskih in paraolimpijskih iger, na katero se lahko slovenski državljani obrnejo v primeru potrebne konzularne pomoči. Dežurna služba je v času iger dosegljiva 24 ur na dan na telefonski številki: 01 478 23 66 in e-poštnem naslovu: olimpijske24.mzez@gov.si.

Kakšno pa je sicer vzdušje v Parizu tik pred odprtjem olimpijskih iger? »Olimpijski duh se krepi iz dneva v dan: še posebej je to zaznati po prihodu olimpijskega ognja v Pariz na francoski državni praznik 14. julij. K vzdušju prispeva dejstvo, da je v centru mesta veliko olimpijskih prizorišč, med njimi ulice, številne izložbe in restavracije, okrašenih v olimpijskih barvah, prav tako so že prispeli mnogi udeleženci iger. Raste tudi vznemirjenje pred otvoritvijo iger,« so nam včeraj povedali v uradu slovenske veleposlanice v Parizu Metke Ipavic.

Na zunanjem ministrstvu so poudarili, da v Parizu veljajo izredni varnostni ukrepi: mesto je razdeljeno v več stopenjske varnostne cone, v času iger pa bodo okoli prizorišč tekem in otvoritvene proslave vzpostavljene cone z omejenim dostopom. »Na spletni strani Pass Jeux je mogoče izpolniti vlogo za prepustnico, s katero bo mogoče vstopiti na sivo in rdeče območje, postavljeno okoli Sene. Prepustnica za igre ima obliko QR kode in jo izda policijska prefektura. Je brezplačna in ni prenosljiva, njeno veljavnost pa bo preverila policija,« so pojasnili na MZEZ.

Na pot se je treba dobro pripraviti

Informacije o pridobitvi prepustnic je možno najti na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2024-07-05-obvestilo-drzavljanom-ki-se-bodo-v-casu-olimpijskih-iger-nahajali-v-parizu-ali-franciji. Po informacijah ministrstva bo Francija med igrami vsak dan v pariško regijo napotila okoli 35.000 policistov, največ pa jih bo v času današnje otvoritveni slovesnosti – okoli 45.000. Poleg tega bo v pariško regijo razporejenih 10.000 vojakov, prizadevanje Francije za varnost pa podpira tudi 1800 policistov z vsega sveta, med njimi tudi 7 slovenskih policistov.

»Med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami bodo prometne poti v Parizu in na drugih prizoriščih zelo obremenjene. Tudi na letališčih in glavnih železniških postajah bo več prometa kot običajno. Opozarjamo, da lahko lokalni organi zahtevajo, da na prizorišča vstopate ali izstopate po določenih poteh. Slovenskim obiskovalcem svetujemo, da se na pot dobro pripravijo in da predhodno načrtujte svojo pot ter da si zagotovijo dovolj časa za prihod na cilj,« še svetujejo na zunanjem ministrstvu.