Roke gor

Ko sem davnega 19. oktobra 1964 navsezgodaj zjutraj prišel v kuhinjo pred odhodom v šolo, me je pričakala navdušena mama z besedami: »Imamo jo! Zlato! Naš Miro Cerar na konju z ročaji!« Navdalo me je nepopisno veselje, četudi nastopa Mira Cerarja nismo mogli spremljali, saj še nismo imeli televizijskega sprejemnika. Čeprav smo po tihem upali, da bo naš Miro Cerar prejel medaljo, je bila zlata medalja dvakrat zlata: ker je bila priznanje za velikanski vložen trud in ker je bila naša, slovenska. Čeprav smo vse medalje bivše skupne države sprejemali z navdušenjem, so imele medalje slovenskih športnikov poseben lesk. Zgodba z našimi alpskimi smučarji v osemdesetih letih je potrdila naš odnos do uspeha slovenskih športnikov v okviru takratne države.