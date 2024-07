Športno gladiatorstvo po olimpijsko

Ko je francoski baron Pierre de Coubertin, oče sodobnih olimpijskih iger in ustanovitelj Mednarodnega olimpijskega komiteja, poskrbel za slogan »Važno je sodelovati, ne zmagati«, si verjetno niti v sanjah ni predstavljal, da se bo njegova ideja sčasoma tako izpela in predvsem izrodila. Žal že dolgo velja, da je pomembno le zmagati, na vsak način in za vsako ceno, ne glede na bolj ali manj že povožene in preživete olimpijske ideale in vrednote.